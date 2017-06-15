«قسد» تتصدى لهجوم «داعش» في «السباهية» وتتقدم في الرقة

عواصم (وكالات)

تصدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أمس، لهجوم عنيف شنه عناصر تنظيم «داعش» على حي السباهية غرب مدينة الرقة شمال سوريا، كما تقدمت صوب حي الرومانية في شمال غرب الرقة. واستعاد الجيش السوري السيطرة على حقل الأرك للغاز في منطقة البادية وسط البلاد. فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «إن إحدى المهام الرئيسة لروسيا، تعزيز قدرات الجيش السوري». في حين حثت الأمم المتحدة روسيا وإيران وتركيا على فتح ممرات لتسليم المساعدات الإنسانية في مناطق «عدم التصعيد» التي تعكف الدول الثلاث على تحديدها.

وقال قائد عسكري بقوات سوريا الديمقراطية: «إن «مسلحي داعش شنوا هجوماً هو الأعنف على حي السباهية من ثلاثة محاور، لكن (قسد) أفشلت الهجوم، وتصدت لعناصر التنظيم»، مضيفاً أن الهجوم هو «الأعنف منذ سيطرت الديمقراطية على الحي السبت الماضي».

وفي الجبهة الشرقية، وصلت (قسد) إلى أطراف دوار البتاني شمال غرب حي الصناعة، ولا تزال معارك عنيفة تجري في الحي بين مسلحي «داعش» وقوات (قسد) التي فرضت سيطرتها أمس على حي الصناعة شرق الرقة.

وتقدمت (الديمقراطية) صوب حي الرومانية شمال غرب الرقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومتحدث باسم وحدات حماية الشعب. وأفاد شهود بأن مقاتلي «داعش» بالمدينة يتظاهرون بأنهم مدنيون لتفادي الضربات الجوية المكثفة وإطلاق النار على من يحاول الهروب من معقلهم، فيما تضيق (قسد) الخناق عليهم.