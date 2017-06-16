«الهلال» يوزع مساعدات غذائية بوادي حضرموت ولحج

لحج، حضرموت (وام)

دشن الهلال الأحمر الإماراتي أمس بوادي حضرموت توزيع مساعدات غذائية قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار حملتها الإنسانية التي أطلقتها الهيئة تزامناً مع شهر رمضان الفضيل والتي تستهدف الأسر الفقيرة والأشد فقراً في محافظة حضرموت وشبوة ومأرب لتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وفي حفل التدشين، أشاد مدير عام مديرية تريم العقيد منصور التميمي بجهود الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت مقدما شكره إلى حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على وقفتهم التاريخية في هذه الظروف حيث أثر الوضع السابق سلبا على حياة المواطنين وصعب الأوضاع الإنسانية وزاد في اتساع رقعة الفقر والبطالة، مثمنا في الوقت ذاته جهود الهلال الأحمر الإماراتي لإعادة الابتسامة إلى وجوه الأطفال والنساء الذين يعيشون وضعًا إنسانيًّا مأساويًّا.

من جانبه أكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أن توزيع المساعدات الغذائية يأتي لتخفيف معاناة اليمنيين بكافة المجالات الخدمية والإنسانية خاصة مع رمضان الفضيل لتلبيةً احتياجات السكان من المواد الغذائية، نظراً لشحها وعدم توافر السيولة المالية لشرائها لافتاً إلى أن الهيئة تسعى إلى تقديم كل الدعم في كل المجالات لمواطني محافظة حضرموت.

وأكد أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لليمن ستتواصل خلال رمضان تلبية لحاجات الناس. مشيرا إلى أن هذه المساعدات ستوزع في أرجاء المحافظات الثلاث عبر فرق الهلال الأحمر الإماراتي بحيث تصل إلى كافة المستحقين.

وأعرب الأهالي عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ضرورية، ترفع عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.

كما قدم فريق الهلال الأحمر الإماراتي وجبات إفطار لأهالي قريتي زايدة وجابر وجمعيتي الصم والبكم والشلل الدماغي في مديرية تبن في محافظة لحج اليمنية. وذلك ضمن مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه الهيئة. وأعرب محفوظ الكلية مدير مكتبة التربية والتعليم في مديرية تبن، إحدى الشخصيات الاجتماعية في القرية، عن شكره وتقديره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه اللفتة الإنسانية التي تعبر عن صدق مشاعر الإخوة والإنسانية والتي أدخلت السعادة على قلوب أهالي القرية.

من جهته قال المحامي عبد الإله الردفاني، مشرف المشروع، إنه استمراراً لمشروع إفطار الصائم الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في لحج وزعت أمس وجبات إفطار في قرية زايدة وهي من القرى الققيرة وذات كثافة سكانية، معربا عن سعادته بمشاركة الأهالي الإفطار.