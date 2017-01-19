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«سونن».. حلول تكنولوجية رائدة تؤهلها للفوز بجائزة زايد لطاقة المستقبل
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تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017

سيد الحجار(أبوظبي)

تعد شركة سونن، والفائزة بجائزة زايد لطاقة المستقبل عن «فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، من الشركات الرائدة في السوق الأوروبية في أنظمة تخزين الطاقة المنزلية، وإحدى أسرع شركات التكنولوجيا نمواً في ألمانيا.

ونجحت الشركة، المتخصصة في المنازل الذكية وتصنيع أنظمة تخزين الطاقة التجارية، في تقديم حلول تكنولوجية رائدة لبطاريات التخزين.

وتأسست سونن في عام 2010 من قبل كريستوف أوسترمان وتورستن شتاينهوفر، ويعمل لديها حالياً 250 موظفاً في جميع أنحاء العالم.

والمنتج الأساسي للشركة هو نظام تخزين الطاقة الذكي (sonnenBatterie)، الذي يخزن الطاقة الشمسية الزائدة في أنظمة الطاقة الكهروضوئية المنزلية لاستخدامها لاحقاً عند الحاجة إليها. ويساعد النظام على ردم الفجوة بين إنتاج الطاقة الشمسية واستهلاكها الذي لطالما شكل واحداً من أكبر التحديات في مجال استخدام الطاقة المتجددة.

وفي مطلع عام 2016، أطلقت شركة سونن نظام (sonnenCommunity)، وهي أول منصة إلكترونية في العالم لتبادل الطاقة الزائدة عن أي منزل مع أشخاص آخرين. وبفضل هذه الابتكارات، تم إدراج شركة سونن ضمن قائمة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لأكثر 50 شركة ذكاءً لعام 2016. ... المزيد
     
 

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