«دار تطوان» تحتفي بالشاعر المغربي نبيل منصر

محمد نجيم (الرباط)







تحتفي، اليوم، دار الشعر في تطوان، والتي أسستها بالمملكة المغربية دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة، بالتعاون مع وزارة الثقافة المغربية، بالشاعر المغربي نبيل منصر، أحد شعراء الحداثة الشعرية في المغرب، والذي فاز مؤخرا بجائزة المغرب للكتاب عن ديوانه الشعري «أغنية طائر التم».ويقدم الديوان الشاعر الكاتب المغربي محمد أحمد بنيس، بحضور الشاعر نبيل منصر.



كما يشهد اللقاء حفل تقديم وتوقيع كتاب «خطاب المقدمات في الشعر المغربي الحديث والمعاصر» للناقد المغربي محمد بن عياد، بمشاركة الناقد المغربي مصطفى سلوي ومؤلف الكتاب.

ويعنى برنامج «توقيعات» بتقديم آخر، وأهم الدواوين الشعرية والأبحاث والدراسات النقدية حول الشعر والشعراء.



وهو برنامج جديد تنظمه دار الشعر بتطوان بعد نجاح برامج «ليالي الشعر» و«ليالي الزجل» و«شعراء ونقاد»، وبرنامج الندوات والمحترفات والمسابقات الشعرية.