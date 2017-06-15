حبيب الصايغ يدعو المكتب الدائم للاجتماع في العين

أبوظبي (الاتحاد)







صرح الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بأن الاجتماع الدوري للمكتب الدائم للاتحاد العام سوف يعقد في مدينة العين، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، أيام 9 و10 و11 سبتمبر المقبل، وقد بادرت الأمانة العامة لاستضافته بمقرها، حفاظاً على دورية انعقاد الاجتماعات، بعد أن رأى اتحاد كتاب مصر –الذي كان مقرراً أن يستضيفه- أنه يفضل استضافة اجتماع ديسمبر الذي يليه، حيث سيعقد المؤتمر الدولي حول أديب نوبل نجيب محفوظ بالقاهرة، تحت إشراف الأمانة العامة للاتحاد العام، اعتبارًا من 11 ديسمبر، يوم ميلاد الأديب العالمي، وهو الأمر الذي سيعرض على المكتب الدائم بالعين لمناقشته، في ضوء القرارات السابقة للمؤتمر العام والمكتب الدائم، ومراعاة لعلاقات الأخوة بين الاتحادات الأعضاء.



وقال الصايغ: إن أهم بنود جدول أعمال الاجتماع المقبل، هو مناقشة تقرير لجنة تعديل النظام الأساس واللائحة التنفيذية للاتحاد العام، المشكلة تحت إشراف الأمين العام، برئاسة د. علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر، وعضوية رؤساء اتحادات: لبنان والسودان والجزائر والأردن والكويت، وفي حال الاتفاق على الشكل النهائي للتعديلات المطلوبة في الاجتماع المقبل، سوف يتم إقراره في مؤتمر عام استثنائي يتم الدعوة إليه عاجلًا. وذلك بالإضافة إلى الموضوعات الاعتيادية التي توضع على جدول الأعمال حسب مواد النظام الأساس.

الاجتماع المقبل في مدينة العين الإماراتية سيشهد كذلك –كما يضيف الصايغ- مناقشة الترشيحات لجوائز الاتحاد وتحديد الفائزين بها، سواء جائزة القدس –أرفع جوائز الاتحاد العام- التي تمنح سنويًّا لكاتب عربي وآخر أجنبي، وجائزة عرب فلسطين 48 المخصصة للسرد القصصي والروائي هذا العام، وقيمة كل منها 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى اختيار شخصية حقوقية مدافعة عن الحقوق والحريات في الوطن العربي لمنحها درع الاتحاد العام.



كما أشار الأمين العام إلى أنه سوف تقام ندوة فكرية مهمة على هامش اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام بعنوان: «الثقافة العربية في مواجهة الإرهاب»، يشارك فيها باحثون وأكاديميون من معظم دول الوطن العربي. كما سيقام على هامش الاجتماعات مهرجان «خلفان بن مصبح» الشعري، الشاعر الإماراتي المجدد الذي ولد عام 1923 وتوفي شابًّا عام 1946.