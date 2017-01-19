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أضافت 233 جيجاواط لشبكة أبوظبي

9% زيادة في إنتاج الكهرباء بمحطة «شمس 1» للطاقة النظيفة خلال 2016
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تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017

سيد الحجار(أبوظبي)

حققت محطة «شمس 1» للطاقة الشمسية في المنطقة الغربية في أبوظبي، زيادة بنحو 9% في حجم إنتاج الكهرباء النظيفة خلال عام 2016، مع إنتاج 233 جيجاواط ساعة خلال العام الماضي، بحسب عبدالعزيز العبيدلي المدير العام لشركة شمس للطاقة التابعة لـ «مصدر».

وقال العبيدلي لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركة «مصدر» في مؤتمر ومعرض القمة العالمية لطاقة المستقبل، إنه رغم أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة خلال العام الماضي كانت 213 جيجاواط، فإن المحطة نجحت في زيادة إنتاجها، خاصة مع زيادة الإشعاع الشمسي خلال أشهر العام، فضلا عن الجهود التي تم تطبيقها لرفع الكفاءة، والخبرة التي تراكمت لدى العاملين بالمحطة خلال السنوات الثلاث الماضية، وساهمت في زيادة الإنتاج.

وأوضح العبيدلي أنه خلال العام الرابع من التشغيل، حققت المحطة خبرات ملحوظة في مجال التشغيل والصيانة، وستكون قيمة مضافة في مشاريع «مصدر» المستقبلية.

وتمتد المحطة على مساحة 2,5 كيلومتر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاواط، ضمن حقل شمسي مؤلف من 768 مصفوفة من عاكسات القطع المكافئ لتجميع الطاقة الشمسية، وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة.

وأشار العبيدلي إلى ارتفاع نسبة التوطين في الوظائف الهندسية والوظائف الإدارية العليا إلى 65%، مشيرا إلى أن المحطة تضم نحو 86 موظفاً. ... المزيد
     
 

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