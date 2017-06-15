نهيان بن مبارك يعتمد شروط جائزة «البردة» العالمية

أبوظبي (الاتحاد)







أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أن مكانة أي جائزة في العالم تكمن في حجم المشاركات الدولية فيها، ومكانة المشاركين في الجائزة، بالإضافة لمدى قدرتها على تحقيق أهدافها. وفي هذا الإطار فإن العالم يشهد لجائزة «البردة» التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتميز والتفرد ويقدر قيمتها الثقافية والفنية في دعم ورعاية آداب وفنون اللغة العربية والفنون الإسلامية بشكل عام، ويشيد بشموليتها للعديد من المجالات الثقافية المتنوعة، حيث أضحت جائزة «البردة» مسابقةً عالمية، بل إنها المسابقة الأهم عالمياً في مجالات الفنون الإسلامية المتعددة كمسابقة الخط العربي، ومسابقة الزخرفة الكلاسيكية، ومسابقة الحروفية، إضافة إلى تعديها محيطها الإماراتي إلى المحيط العربي والعالمي.



جاء ذلك عقب اعتماد معاليه شروط ومواصفات فروع الجائزة الأربعة، تمهيداً لإطلاق الدورة الخامسة عشرة من جائزة البردة العالمية، والتي تركز في هذه الدورة على الخط الكوفي المصحفي في مجال الخط، والزخرفة الكلاسيكية، إضافة إلى استنفار المبدعين في مجال الحروفية، كما تتطلع الدورة الخامسة عشرة إلى إبداعات جديدة في مجال الشعر بشقية الفصيح والنبطي، حيث تسمح شروط الجائزة بمشاركة الشعراء والمزخرفين والخطاطين من الإمارات وكل أنحاء العالم، ويستمر فتح باب المشاركة في الجائزة حتى العاشر من شهر سبتمبر المقبل.

وعن أهم ملامح الدورة الخامسة عشرة من جائزة البردة، أعلن معاليه أنه في مجال الخط العربي «الأسلوب التقليدي» قررت الوزارة أن تخصصه هذا العام للخط الكوفي المصحفي، الذي كان سائداً بداية من القرن الثالث الهجري وحتى القرن الخامس، في محاولة لبعثه من جديد، لما يتمتع به من جماليات وعمق، وسيكون على المشارك أن يخط الآية الكريمة «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

