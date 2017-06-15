  • الجمعة 21 رمضان 1438هـ - 16 يونيو 2017م

رمضان في البلدان

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تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017

طفلتان تبتهلان إلى الله تعالى خلال وجودهما في أحد مسجد ووسط مدينة سريناجار الهندية (أ ف ب)

     
 

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