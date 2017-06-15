إسبانيا تدعو إلى إنشاء «صندوق نقد أوروبي»

مدريد (أ ف ب)
دعا وزير الاقتصاد الإسباني لويس دو غيندوس أمس، إلى إجراء إصلاح عميق لمنطقة اليورو يشمل إنشاء «صندوق نقد أوروبي» من شأنه أن يتيح إدارة قسم من موازنة الدول الأعضاء.
وقال دو غيندوس، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» اليومية البريطانية، «في إمكاننا أن نحول الآلية الأوروبية للاستقرار إلى وزارة خزانة أوروبية أو صندوق نقد أوروبي يزود بصلاحيات أهم من الصلاحيات الموجودة اليوم، مع موازنة خاصة به، أو إشراف على نسبة مئوية من الموازنات الوطنية».
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وأشار الوزير الإسباني إلى أن تشارك الديون لن يكون إلا «المرحلة الأخيرة» من هذا الإصلاح، معتبراً أنه «تم التركيز كثيراً على اليوروبوند (سندات اليورو)».
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على سبيل المثال، قال «يجب أن يكون بالإمكان القول لإسبانيا، يجب أن تقومي بإصلاحات على صعيد الخدمات المهنية، ويجب أن تفعلي ذلك في هذا الوقت بالذات، ولإجراء هذه الإصلاحات، وأكد الوزير الاسباني «لدينا مهلة لا تزيد على ستة أشهر بعد الانتخابات الألمانية في سبتمبر».
وفي أواخر أبريل، دعا رئيس المجموعة الأوروبية يورين ديسلبلوم إلى إنشاء صندوق نقد أوروبي يحل محل صندوق النقد الدولي، لكل خطط الإنقاذ المستقبلية لبلدان منطقة اليورو التي تواجه صعوبات.
من جانبه، يأمل الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون بوزير وحيد للمال وموازنة مشتركة لمنطقة اليورو، لكن من دون تشارك الديون القديمة لبلدان منطقة اليورو ولا سندات اليورو.