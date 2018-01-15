خامس أكبر ألماسة بالعالم في أفقر دولة!

جوهانسبرج (د ب أ)

تم العثور على ألماسة يبلغ وزنها 910 قيراطات، في دولة ليسوتو الصغيرة التي تقع في الجنوب الأفريقي، لتصبح بذلك خامس أكبر ألماسة يتم العثور عليها على الإطلاق من نوع الجوهرة، بحسب ما ذكرته شركة «جيم دايموندز ليمتد» في بيان لها. وجاء في البيان: «إن شركة جيم دايموندز ليمتد يسرها أن تعلن عن العثور على ألماسة استثنائية عيار 910 قيراطات... من منجم ليتسنج في ليسوتو».

وأضاف البيان أن «الألماسة، وهي الأكبر التي يتم استخراجها من ليتسنج، يعتقد أنها خامس أكبر ألماسة عثر عليها من نوع الجوهرة». ويشار إلى أن ليسوتو إحدى أفقر الدول، وتقع في الجنوب الأفريقي.

يذكر أنه قد تم في سبتمبر الماضي بيع ألماسة خام من بوتسوانا - يعتقد أنها أكبر ماسة غير مصقولة تم العثور عليها خلال قرن من الزمان - مقابل 53 مليون دولار.