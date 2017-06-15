سيولة الأسهم المحلية تتجاوز الـ 1.1 مليار درهم

حاتم فاروق (أبوظبي)
قفزت سيولة الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسات الأسبوع، لتصل إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ 1.1 مليار درهم، بفعل مشتريات المؤسسات وصفقات المطلعين وحالة الزخم والتفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين.
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ونجح مؤشر سوق دبي المالي في التمسك بالمنطقة الخضراء ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.25% عند مستوى 3459 نقطة، مدفوعاً بنشاط سهم إعمار العقارية، في ظل تزايد الأنباء عن فوز إحدى الشركات التابعة بعقد جديد بالسعودية، وطرح أحد أذرعها في قطاع التطوير للاكتتاب العام، ليستحوذ السهم على نحو 30%من إجمالي تداولات المستثمرين في سوق دبي المالي.
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