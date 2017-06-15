سيولة الأسهم المحلية تتجاوز الـ 1.1 مليار درهم

حاتم فاروق (أبوظبي)







قفزت سيولة الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسات الأسبوع، لتصل إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ 1.1 مليار درهم، بفعل مشتريات المؤسسات وصفقات المطلعين وحالة الزخم والتفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين.



وأنهت مؤشرات الأسواق المالية المحلية جلسات الأسبوع على تباين، حيث أغلق مؤشر أبوظبي على تراجع بلغت نسبته 0.75% عند مستوى 4501 نقطة بفعل ضغوط بيع طالت الأسهم القيادية، وفي مقدمته سهما «اتصالات» و«أبوظبي الأول» رغم ارتفاع سهم «دانة غاز» الذي اقتنص أكثر من 40% من سيولة السوق مع نهاية الجلسة.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي في التمسك بالمنطقة الخضراء ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.25% عند مستوى 3459 نقطة، مدفوعاً بنشاط سهم إعمار العقارية، في ظل تزايد الأنباء عن فوز إحدى الشركات التابعة بعقد جديد بالسعودية، وطرح أحد أذرعها في قطاع التطوير للاكتتاب العام، ليستحوذ السهم على نحو 30%من إجمالي تداولات المستثمرين في سوق دبي المالي.

