4.1 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، نحو 4.1 مليار درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة قدرها 2.3 مليار درهم من خلال 289 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 818 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 154 مبايعة للأراضي بقيمة 800 مليون درهم و664 مبايعة للشقق والفلل بمليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة مردف تلتها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة المرر.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم، وتلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.3 مليار درهم منها 108 رهونات أراضي بملياري درهم و181 رهون فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 788 مليون درهم، وأخرى في منطقة الرفاعة بقيمة 247 مليون درهم.