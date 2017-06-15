«فلاي دبي» : 3 وجهات صيفية ومحطة ثالثة في تنزانيا

دبي (الاتحاد)

أعلنت فلاي دبي عن تدشين رحلات منتظمة إلى 3 وجهات جديدة خلال موسم الصيف الجاري، شملت مدن باتومي في جورجيا وجابالا في أذربيجان وتيفات في مونتنجرو، خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2017، لتلبية الطلب المتزايد على هذه الوجهات من قبل السياح خلال العطلة الصيفية.

وكشفت الشركة في بيان أمس، عن خططها لبدء رحلاتها لمدينة كيلمنجارو في تنزانيا بواقع 6 رحلات أسبوعيا منها 3 رحلات بتوقف واحد في العاصمة، اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل، لتعيد الناقلة بذلك إطلاق خدماتها إلى هذه الوجهة التي تعد ثالث محطاتها في تنزانيا بعد دار السلام وزنجبار، ما يرفع من وجهات الناقلة في القارة الأفريقية إلى 12 محطة.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «مع إطلاق خدماتنا إلى كيلمنجارو وتسيير رحلات إضافية إلى زنجبار، تشغل فلاي دبي 14 رحلة أسبوعيا إلى السوق التنزانية بنمو يصل إلى 133% في السعة المقعدية، مقارنة مع العام الماضي، وهي إشارة تعكس تزايد الاهتمام بتنزانيا كوجهة سياحية مفضلة، ونحن سعداء بربط هذا السوق بدبي». وقالت الشركة، إنها ستكون أول ناقلة توفر رحلات مباشرة من دولة الإمارات إلى جابالا وتيفات، وهي الأولى التي تخدم مدينة باتومي من دبي، لافتاً إلى أن التسهيلات التي تقدمها الوجهات الثلاث بالنسبة للتأشيرات من شأنها أن تعزز الطلب عليها خلال الصيف، حيث يتم منح مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها تأشيرة الدخول عند وصولهم للمطار بالنسبة لزوار مدينتي باتومي وتيفات.

وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي «الجميع يتطلع إلى عطلة الصيف، وبفضل امتلاكها لشبكة واسعة من المحطات تعزز فلاي دبي التزامها تجاه مسافريها بتوفير خيارات وفرص أكبر للسفر»، لافتاً إلى أن «هناك طلباً كبيراً على الوجهات الصيفية، ونحن نتطلع إلى توفير خيارات متنوعة وفريدة للمسافرين للتمتع بعطلة الصيف».