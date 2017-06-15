تطور عمليات الإنشاء والبنية التحتية في مدينة مصدر

أبوظبي (الاتحاد)







تشهد مدينة مصدر تقدماً ملحوظاً في أعمال البناء الجارية في المنطقة المحيطة بمعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عبارة عن مشروع تطويري متعدد الاستخدامات يضم وحدات مكتبية وسكنية ومحلات تجزئة، بالإضافة إلى المرافق والمساحات العامة المقرر إنجازها في عام 2020، حسب بيان أمس.



ويربط المشروع الذي يعتبر الأضخم في تاريخ التوسعة التي تشهدها مدينة مصدر، ويمتد على مساحة تفوق الـ 100 ألف متر مربع مدخل المدينة مع موقف السيارات الشمالي.

ونظراً للتقدم الجاري في أعمال البناء، سيتم إغلاق شبكة نظام النقل الشخصي السريع الذي يعمل بالطاقة الكهربائية ومن دون سائق، والممتد مساره بين موقف السيارات الشمالي ومدخل مدينة مصدر بشكل مؤقت، ابتداءً من 2 يوليو، وتتوفر وسائل نقل بديلة خلال فترة الإغلاق المؤقتة.



وقال يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»: «تعد المنطقة المحيطة بمعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، أكبر مشروع تطويري يجري العمل عليه حالياً في مدينة مصدر، وتشهد عمليات الإنشاء فيه تقدماً ملحوظاً من شأنها أن تزيد من وسائل الراحة والرفاهية في المدينة. لقد تطلبت منا هذه المرحلة التوسعية إغلاق نظام النقل الشخصي السريع بشكل مؤقت، وذلك عقب مرور سبع سنوات على التشغيل المتواصل للنظام، استطاع خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب، ونحن حريصون خلال فترة الإغلاق المؤقت على توفير خدمات نقل بديلة تضمن سهولة تنقل الأشخاص في المدينة».

وستستمر «مصدر» خلال فترة الإغلاق المؤقت لنظام النقل الشخصي السريع بالعمل مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع لتطوير المرحلة التالية من شبكة التنقل الذاتي، بحسب ما تم الإعلان عنه خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي. وستعمل هذه التوسعة جنباً إلى جنب مع نظام النقل الشخصي السريع الحالي بحيث تغطي مساراً بطول كيلومتر واحد، مع وجود محطتين جديدتين تربطان بين معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا - التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا - ومقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، و«ماي سيتي سنتر مصدر» مركز التسوق الذي أعلن عنه مؤخراً.



وكان نظام النقل الشخصي السريع في مدينة مصدر الأول من نوعه على مستوى العالم. فمنذ إطلاقه في نوفمبر 2010 تمكن النظام من نقل أكثر من 2 مليون شخص، وقد قطع مسافة إجمالية كافية للوصول إلى القمر والعودة والدوران حول الأرض خمس مرات. ووفر النظام كماً هائلاً من البيانات العملية التي من شأنها أن تسهم في تسويق حلول التنقل المستدام في المستقبل. ويأتي الإغلاق المؤقت لنظام النقل الشخصي السريع لضمان صحة وسلامة الأشخاص في مدينة مصدر خلال استمرارية عمليات الإنشاء. ويتم تقديم خدمة النقل المكوكية خلال فترة الإغلاق المؤقت لنظام النقل الشخصي السريع لنقل الزوار من موقف السيارات الشمالي متعدد الطوابق، وصولاً لمدخل مدينة مصدر، خارج مقر مبنى سيمنس. وتستمر هذه الخدمة يومياً من الساعة 6 صباحاً وحتى منتصف الليل.



يشار إلى أن مدينة مصدر تشهد حالياً حركة إنشائية تعد الأسرع منذ تأسيسها في عام 2006. وهناك أكثر من 175 ألف متر مربع من المباني المنجزة مؤجرة بالكامل ومشغولة، مع 750 ألف متر مربع من المشاريع تم الاتفاق على تطويرها.