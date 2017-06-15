«الرقابة النووية» تنفذ 1776 عملية تفــتيش للأمان الإشعاعي

إعداد: بسام عبد السميع
أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 1776 عملية تفتيش في مجال الأمان الإشعاعي بالدولة خلال العام الماضي واستكملت 326 عملية أخرى، كما أصدرت 222 ترخيصاً، وقامت بتجديد 44 ترخيصاً، وصادقت على إجراء تعديلات لـ47 ترخيصاً لممارسة أنشطة، تستخدم فيها مواد خاضعة للرقابة في مختلف المجالات، بحسب التقرير السنوي للهيئة الصادر أمس.
|
كما واصلت الهيئة أيضاً عملها في التأكد من أمان المصادر المُشعَة داخل الدولة، إذ قامت الهيئة بـ99 عملية تفتيش رقابي في مَرافق جهات مرخص لها، بما في ذلك عمليات تفتيش مخطط لها، ومتابعة لعمليات تفتيش سابقة، فضلاً عن عمليات تفتيش من دون إشعار مسبق، وظلت المواد المُشعَة المنقولة بالعبور في قائمة أولويات الهيئة، إذ قامت بعمليات تفتيش سنوية على كل المركبات التي يستخدمها المرخص لهم في نقل المواد المشعة.
|
... المزيد