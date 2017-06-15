«الرقابة النووية» تنفذ 1776 عملية تفــتيش للأمان الإشعاعي

إعداد: بسام عبد السميع







أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 1776 عملية تفتيش في مجال الأمان الإشعاعي بالدولة خلال العام الماضي واستكملت 326 عملية أخرى، كما أصدرت 222 ترخيصاً، وقامت بتجديد 44 ترخيصاً، وصادقت على إجراء تعديلات لـ47 ترخيصاً لممارسة أنشطة، تستخدم فيها مواد خاضعة للرقابة في مختلف المجالات، بحسب التقرير السنوي للهيئة الصادر أمس.



وقال التقرير: «صدرت غالبية التراخيص لاستخدامات متعلقة بالمجال الطبي مثل التشخيص والطب النووي والعلاج بالإشعاع والتصوير بالأشعة السينية في مجال طب الأسنان، فيما صدرت بقية التراخيص لأغراض غير طبية مثل التصوير الإشعاعي الصناعي وسبر الآبار والفحص الأمني، ويواصل برنامج الهيئة في مجال الأمان الإشعاعي خلال عام 2016»، مشيراً إلى أن مفتشي الهيئة لاحظو تفهماً أفضل في أوساط الجهات المرخص لها، فيما يتعلق بالأمان النووي الإشعاعي والوقاية الإشعاعية.

كما واصلت الهيئة أيضاً عملها في التأكد من أمان المصادر المُشعَة داخل الدولة، إذ قامت الهيئة بـ99 عملية تفتيش رقابي في مَرافق جهات مرخص لها، بما في ذلك عمليات تفتيش مخطط لها، ومتابعة لعمليات تفتيش سابقة، فضلاً عن عمليات تفتيش من دون إشعار مسبق، وظلت المواد المُشعَة المنقولة بالعبور في قائمة أولويات الهيئة، إذ قامت بعمليات تفتيش سنوية على كل المركبات التي يستخدمها المرخص لهم في نقل المواد المشعة.

