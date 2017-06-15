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«المركزي» يرفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع
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تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017

حسام عبدالنبي (دبي)


قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها اعتباراً من أمس، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي.
كما قرر «المركزي» رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.5%.

وحسب بيان أصدره المصرف المركزي أمس الأول، فإن شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة، تعد أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي)، رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، في ظل تواصل نمو الاقتصاد الأميركي وقوة سوق الوظائف وأعلن أنه سيبدأ بخفض حيازاته من السندات والأوراق المالية الأخرى هذا العام.
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