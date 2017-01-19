«مصدر» تعيّن «المؤسسة الدولية» للإشراف على تمويل أكبر محطة للطاقة الشمسية في الأردن

أبوظبي (الاتحاد)

اختارت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، للإشراف على تمويل محطة الطاقة الشمسية الأكبر في المملكة الأردنية الهاشمية. ويجري تطوير المنشأة الكهروضوئية بقدرة تبلغ 200 ميجاواط من قبل شركة بينونة للطاقة الشمسية المملوكة بالكامل من قبل «مصدر»، بحسب بيان أمس.

وقع عقد الوكالة المالية كلٌّ من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، ونيال هانيجان، المدير المالي التنفيذي لشركة «مصدر»، مع إريك بيكر، مدير البنية التحتية والموارد الطبيعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، وذلك خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة المنعقد في أبوظبي حالياً.

ويأتي هذا الإعلان أمس عقب توقيع اتفاقية شراء الطاقة في أكتوبر الماضي بين «مصدر» و«شركة الكهرباء الوطنية الأردنية» التي تزود المملكة الأردنية بالطاقة الكهربائية.

وقال محمد جميل الرمحي: «يسرنا العمل مع فريق مؤسسة التمويل الدولية بهدف إنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في الأردن، الأمر الذي من شأنه تعزيز حضور (مصدر) في المملكة الأردنية الهاشمية».