الإمارات الأولى إقليمياً في جذب استثمارات الأسهم الخاصة

حسام عبدالنبي (دبي)







تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب استثمارات الأسهم الخاصة (برايفت إكويتي) من حيث القيمة والحجم، حيث استقطبت 62% من النشاط الاستثماري خلال عام 2016، كما استحوذت أيضاً على أكبر حجم صفقات بنسبة 34%، حسب التقرير السنوي للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء الذي أصدره أمس، اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأظهر التقرير أن الإمارات حققت ارتفاعاً جوهرياً العام الماضي مقارنة بعام 2015، أرجعه للاستقرار الذي تتمتع به الإمارات وجاذبية الأصول النوعية، كما أسهمت البيئة غير المستقرة في المنطقة في استقطاب مديري الصناديق للاستثمار في الإمارات بشكل أكبر.

وقال التقرير، إن النشاط الاستثماري استمر في الارتفاع في عام 2016 ليسجل 244 صفقة، وهو المستوى الأعلى لعدد الصفقات منذ 2008، إلا أن قيمة استثمارات الصفقات المعلنة انخفضت بنسبة 25% لتسجل 1.1 مليار دولار، وهذا انعكاس لبيئة استثمارية أكثر تحديا، مضيفاً أن من الصفقات البارزة في استثمارات رأس المال الجريء كانت «كريم» المزود الإقليمي لحلول النقل عبر تطبيق الهاتف المتحرك، والذي يتخذ من دولة الإمارات مقرًّا له، حيث قام بجمع 350 مليون دولار في عام 2016.

