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استقطبت %62 من النشاط الاستثماري

الإمارات الأولى إقليمياً في جذب استثمارات الأسهم الخاصة
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تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017

حسام عبدالنبي (دبي)


تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب استثمارات الأسهم الخاصة (برايفت إكويتي) من حيث القيمة والحجم، حيث استقطبت 62% من النشاط الاستثماري خلال عام 2016، كما استحوذت أيضاً على أكبر حجم صفقات بنسبة 34%، حسب التقرير السنوي للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء الذي أصدره أمس، اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأظهر التقرير أن الإمارات حققت ارتفاعاً جوهرياً العام الماضي مقارنة بعام 2015، أرجعه للاستقرار الذي تتمتع به الإمارات وجاذبية الأصول النوعية، كما أسهمت البيئة غير المستقرة في المنطقة في استقطاب مديري الصناديق للاستثمار في الإمارات بشكل أكبر.

وقال التقرير، إن النشاط الاستثماري استمر في الارتفاع في عام 2016 ليسجل 244 صفقة، وهو المستوى الأعلى لعدد الصفقات منذ 2008، إلا أن قيمة استثمارات الصفقات المعلنة انخفضت بنسبة 25% لتسجل 1.1 مليار دولار، وهذا انعكاس لبيئة استثمارية أكثر تحديا، مضيفاً أن من الصفقات البارزة في استثمارات رأس المال الجريء كانت «كريم» المزود الإقليمي لحلول النقل عبر تطبيق الهاتف المتحرك، والذي يتخذ من دولة الإمارات مقرًّا له، حيث قام بجمع 350 مليون دولار في عام 2016.
وأوضح التقرير أن بيئة جمع الصناديق الاستثمارية في المنطقة اتسمت بتحديات أكبر ناتجة عن مخاوف تتعلق بحالة عدم الاستقرار الجيوسياسية، وتم جمع سبعة صناديق في العام 2016، إلا أن عدد الصناديق التي تم إغلاقها انخفض إلى سبعة بعد أن كان تسعة في العام 2015، وانخفض حجم الأموال التي تم جمعها إلى أقل من 582 مليون دولار، منوهاً بأن شركة «جلف كابيتال» التي تعد أكبر صندوق استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أغلقت «جلف كريديت أوبرتيونيتيز II» للدين الخاص وقروض الميزانين بمبلغ 250 مليون دولار، إلى جانب إغلاق صندوق الميزانين الثاني لشركة «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» الذي يركز على توفير حلول ائتمانية للشركات المستثمرة.
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