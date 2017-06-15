«طيران الإمارات»: لا نتهاون مطلقاً في سلامة مسافرينا



تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017 دبي (الاتحاد) قال متحدث باسم طيران الإمارات: «نحن لا نتهاون مطلقاً في سلامة مسافرينا وأفراد طاقمنا، ونولي دائماً هذه المسألة أولوية». وأضاف: «تلتزم طيران الإمارات بمتطلبات إدارة الطيران المدني الصينية خلال جميع رحلاتها إلى الصين. وسوف تتعاون الناقلة بشكل وثيق مع الهيئة لإنجاز جميع الإجراءات المطلوبة في ما يتعلق بوقائع 17 أبريل 2017 و18 مايو 2017». وفرضت هيئة الملاحة المدنية في الصين غرامة على طيران الإمارات أمس، بحجة انتهاكه لقوانين السلامة الجوية ومنعته من إضافة مسارات جديدة في البلاد لمدة ستة أشهر. وأعلنت هيئة الملاحة الوطنية في الصين في بيان أن طائرة تابعة لطيران الإمارات حلقت في 17 من أبريل على علو خاطئ فوق مدينة شينجيانغ.