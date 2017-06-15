«المانشافت» يدافع عن كبرياء البطل في روسيا

برلين (د ب أ)

مع حرصه على منح العديد من عناصره الأساسية قسطاً من الراحة هذا الصيف، سيمنح يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني (مانشافت)، الفرصة إلى عدد من اللاعبين الشبان والوجوه الجديدة واللاعبين الاحتياطيين في بطولة كأس القارات 2017 بروسيا. وينتظر أن تسعى هذه المجموعة إلى استغلال الفرصة المثالية، من أجل إثبات وجودها قبل عام على بطولة كأس العالم 2018 في روسيا. وقال لوف: «كأس القارات محطة سنكتسب من خلالها الخبرة» مستنكراً ما يتردد بأن فريقه لن يكون على قدر المنافسة في البطولة. ويضع لوف عملية الدفاع عن لقبه العالمي في بطولة كأس العالم 2018 في مقدمة أولوياته المهمة والضرورية. ولذا، منح لوف لاعبيه الأساسيين راحة من بطولة كأس القارات. وقال: «أهم هدف الآن هو الوصول بمستوى هؤلاء اللاعبين حالياً إلى المستوى التالي». وأراح لوف كلاً من سامي خضيرة ومسعود أوزيل وتوني كروس وماتس هوملز وتوماس مولر وجيروم بواتينج في هذه البطولة التي تستضيفها روسيا من 17 يونيو الحالي إلى الثاني من يوليو المقبل.

ويخوض المانشافت فعاليات الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة الثانية النارية، التي تضم معه منتخبات الكاميرون وأستراليا وتشيلي.

كما لم تتضمن قائمة الفريق لكأس القارات اللاعبين ماركو ريوس وماريو جوميز، بينما يغيب حارس المرمى مانويل نيوير قائد الفريق وماريو جويتزه وبينديكت هوفيديس وإلكاي جيوندوجان للإصابة.

ولم يستدع لوف أيضاً اللاعب ماكس كروس، رغم المستوى الرائع الذي قدمه مع فريقه فيردر بريمن في النصف الثاني من الموسم المنقضي.

واستدعى لوف اللاعب ليروا ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه خرج من حسابات الفريق بسبب الإصابة في حين تسببت الإصابة في كاحل القدم في استبعاد جوليان فيجل ( 21 عاماً) نجم بوروسيا دورتموند الذي كان من الممكن استدعاؤه لقائمة الفريق. كما اضطر لوف لمراعاة ارتباطات بعض اللاعبين بالمشاركة مع منتخب ألمانيا للشباب (تحت 21 عاماً) في بطولة أمم أوروبا للشباب ببولندا. وبهذا، سيكون اللاعبون جوناثان تاه وسيرجي نابري وماكس ماير مع منتخب الشباب في بولندا.

وتضم قائمة المانشافت لكأس القارات 2017 سبعة وجوه جديدة هي ساندرو فاجنر مهاجم هوفنهايم وزميله كريم ديميرباي، ولارس ستيندل نجم بوروسيا مونشنجلادباخ، ومارفين بلاتينهارد لاعب هيرتا برلين، وأمين يونس نجم أياكس الهولندي، ودييجو ديم لاعب وسط لايبزج.

كما تضم القائمة لاعبين آخرين خاضوا عدداً محدوداً للغاية من المباريات الدولية مع المانشافت مثل تيمو فيرنر (لايبزج) وبنيامين هنريكس (باير ليفركوزن) ونيكلاس سويله (هوفنهايم).