العين يتعاقد مع كاسا موسمين وينهي عقد الشمراني

صلاح سليمان (العين)

أعلنت إدارة شركة نادي العين لكرة القدم عن تعاقدها رسمياً مع المدافع الياباني تسو كاسا شيوتاني «28 عاماً» لمدة موسمين قابلة للتجديد، ليحل بدلاً من الكوري الجنوبي لي ميونج، الذي أمضى مع «الزعيم» ثلاثة مواسم ناجحة، وكان العين بصدد التجديد معه لموسم آخر إلا أن ظروفه لم تسمح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي العين، مساء أمس الأول، بقاعة المؤتمرات الملحقة بملعب استاد خليفة بن زايد، بحضور أحمد حميد المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وسلطان راشد عضو مجلس الإدارة.

وعقب المؤتمر توجه اللاعب تسو كاسا مباشرة إلى مطار دبي الدولي، حيث غادر عائداً إلى بلاده على أن يغادر من هناك إلى النمسا للالتحاق بالمعسكر التحضيري الذي سينظمه فريق العين بداية من 14 يوليو المقبل.

وفي مستهل حديثه بالمؤتمر الصحفي، تمنى أحمد المزروعي أن يمثل اللاعب الجديد الإضافة المطلوبة، والذي جاء التعاقد معه بعد متابعة دقيقة لأدائه مع ناديه هيروشيما والمنتخب الياباني من قبل الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين بعد قناعته بإمكانياته وقدراته الفنية، تطلعاً للمساهمة مع بقية زملائه اللاعبين في تقديم المردود المتميز الذي يلبي أحلام وطموحات مسؤولي النادي وجماهيره الوفية، خاصة أن العين على وشك الدخول في مرحلة مهمة تتمثل في خوضه الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأندية الآسيوية الأبطال 2017.