شارابوفا تعود إلى ستانفورد بعد 6 سنوات

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أعلن منظمو دورة ستانفورد الأميركية لكرة المضرب أنهم وجهوا بطاقة دعوة للنجمة الروسية ماريا شارابوفا للمشاركة في الدورة التي تقام بين 31 يوليو و6 أغسطس. وستشارك شارابوفا (30 عاما) العائدة من إيقاف استمر 15 شهرا بسبب تناولها مادة الملدونيوم المحظورة، في ستانفورد لأول مرة منذ ست سنوات.

وقالت شارابوفا: أنا متشوقة جدا للعودة إلى هذه الدورة، وأشكر المنظمين الذين منحوني فرصة اللعب فيها.

وستكون البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا بين اللاعبات الـ28 المشاركات في الدورة. وعادت شارابوفا المصنفة 173 في العالم حاليا من الإيقاف في أبريل في دورة شتوتجارت بناء على بطاقة دعوة أيضا وبلغت نصف النهائي.

ولم تدع شارابوفا للمشاركة في بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى التي اختتمت الأحد الماضي.

وكانت اللاعبة الروسية تحاول التأهل للمشاركة في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث بطولات الجراند سلام، لكنها أعلنت السبت الماضي انسحابها بسبب إصابة في عضلات الساق خلال دورة روما الشهر الماضي.