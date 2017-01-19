«التنظيم والرقابة» يصدر الإطار التنظيمي لتركيب الألواح الشمسية وشحن السيارات الكهربائية

سيد الحجار (أبوظبي)

أصدر مكتب التنظيم والرقابة الإطار التنظيمي لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق في أبوظبي، والإطار التنظيمي لمحطات شحن السيارات الكهربائية بالإمارة، كما أصدر قواعد الممارسة الخاصة بتفتيش وتنظيف خزانات مياه الشرب الخاصة بالمستهلكين في أبوظبي.

ويسمح الإطار التنظيمي بربط أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية على سطوح المباني بالشبكة في إمارة أبوظبي، ويتألف من متطلبات الترخيص ومتطلبات التوصيل الفنية.

وقال سيف سعيد القبيسي مدير عام مكتب التنظيم والرقابة، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل أمس، بحضور راشد الراشدي نائب المدير العام، إن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً لتوليد الكهرباء من الأنظمة الكهروضوئية على سطوح المباني في إمارة أبوظبي، بقدرة إجمالية قصوى تعادل 3.8 ميجاواط، إضافة إلى تركيب النظام بعدد من المباني الحكومية، بجانب السفارة الإيطالية بأبوظبي، فيما يوجد عدد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ.

وأصدر المكتب في يوليو من العام الماضي رخصة توليد تنظيم ذاتي للسفارة الإيطالية في دولة الإمارات فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية على سطوح المباني ومظلات السيارات الخاصة بالسفارة بأبوظبي، وتبلغ السعة المركبة لنظام الألواح الشمسية الكهروضوئية، الذي تم تركيبه 28 كليوواط، مما يسمح بتوليد 45٫36 ميجاواط ساعة من الكهرباء بشكل سنوي، وتعد السفارة الإيطالية أولى السفارات في الإمارة التي تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تعتزم تشغيل النظام الشمسي الكهروضوئي خلال العام الجاري.