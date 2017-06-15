«العمليات الشرطية B» بطل سباعيات كرة القدم

أبوظبي (الاتحاد)

توّج معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، فريق العمليات الشرطية B بكأس سباعيات كرة القدم في ختام الدورة الأولى لبطولة «القائد العام لشرطة أبوظبي» الرمضانية، بعد فوزه بركلات الترجيح (4 - 3) على فريق شؤون الأمن والمنافذ الذي حلّ وصيفاً، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل من دون أهداف، بحضور اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي وعارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومديري قطاعات وإدارات الشرطة.

وكرّم معاليه الفرق واللاعبين الفائزين في البطولة التي نظمتها اللجنة العليا الرياضية في مركز التربية الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي.

وأسفرت النتائج عن تتويج فريق العمليات الشرطية (B) بطلاً لكأس سباعيات كرة القدم، بعد فوزه بمباراة شيقة نافس فيها على اللقب، فريق شؤون الأمن والمنافذ الذي حلّ بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق العمليات الشرطية (A)، وقد ذهب لقب أفضل لاعب إلى ياسر العبدولي من قطاع شؤون الأمن والمنافذ، بينما حصل عبد الله المرزوقي من قطاع شؤون الأمن والمنافذ على لقب أفضل حارس مرمى، فيما حقق لقب هدّاف البطولة، اللاعب ثامر ربيع من قطاع العمليات الشرطية مسجلاً 6 أهداف.

وأكد معالي اللواء الرميثي، حرص شرطة أبوظبي على تطوير منظومة الرياضة للمنتسبين، والاستمرار بإقامة مثل هذه البطولات باعتبارها أحد العناصر الحيوية والمهمة التي تعزز من قدرة المنتسبين على القيام بواجباتهم بهمة ونشاط إلى جانب إسعادهم بممارسة رياضات مُحببة إلى قلوبهم، تسهم في رفع كفاءتهم البدنية والذهنية والنفسية والوظيفية، واكتشاف المواهب الجديدة وصقلها لتمثيل فرق شرطة أبوظبي في البطولات المحلية والدولية.