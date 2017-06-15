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«الفروسية» يستعرض نتائج منتدى «دولي القدرة»
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تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مجلس إدارة اتحاد الفروسية نتائج منتدى الاتحاد الدولي للقدرة الذي عقد مؤخراً في برشلونة، حيث كان للاتحاد دور بارز ومهم في عرض التطور التاريخي لسباقات القدرة التي أصبحت بموجبها الإمارات رائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

واعتمد الاتحاد زيادة السباقات التأهيلية في الموسم الجديد لمنح الملاك فرصة أكبر للمشاركة، كما اعتمد الهيكل التنظيمي واللائحة الجديدة للاتحاد، وتقدم مجلس إدارة الاتحاد برسالة شكر للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، على دعمها واهتمامها ببطولات قفز الحواجز داخل وخارج الدولة ومكن ذلك من تحقيق الإنجازات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الاتحاد، والأول في المقر الجديد في برج البستان في أبوظبي برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وحضور الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام، وسعيد محمد الكمدة رئيس لجنة القدرة، ومطر سهيل اليبهوني، وعدنان سلطان النعيمي، ومريم حارب المهيري رئيس لجنة مسابقات قفز الحواجز والترويض، أعضاء المجلس.

وصادق المجلس على محضر الاجتماع الثالث، وعرض ملامح السياسة العامة للاتحاد لسرعة الإنجاز في تنفيذ كل السياسات وفقاً للوائح المقررة.

ورحب الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي، بالجميع في مقر الاتحاد الجديد، مشيراً إلى أن ذلك يعد نقلة نوعية جاءت لإسعاد الموظفين بالدرجة الأولى وملاك الخيول وأصحاب الإسطبلات، وذلك بتقديم خدمة متميزة ومكان متميز، ومع ذلك نحن نبحث لتوصيل الخدمة كلها لهم من خلال خدمة الهاتف النقال، وهذه إحدى التقنيات التي كنا نعمل عليها على أساس تطوير الخدمة من ناحية التسجيل والمتابعة، وكذلك التراخيص كلها تكون على الهواتف الذكية والإنترنت والأنظمة المحمولة وهذا توجه سياسة قيادتنا. ... المزيد
     
 

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