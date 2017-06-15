محمد بن ثعلوب: «الجودو» يتطلع لميدالية في «الألعاب الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، باهتمام ودعم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ورؤيته الثاقبة بشأن استضافة مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي في إطار رؤية المجلس بجعل «أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة» من خلال خطة متكاملة في تشكيله الجديد، والتي تشمل مختلف الفعاليات الرياضية العالمية للسنوات الخمس المقبلة والعمل على تأمين متطلبات النجاح والتميز التنظيمي، وذلك استمراراً للنهج الذي سارت عليه أبوظبي في احتضان مختلف البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، بما يدعم الأثر الاقتصادي للعاصمة من العوائد الإعلامية والتسويقية، من خلال تسخير الإمكانيات والقدرات وعوامل الدعم لإنجاح دور أبوظبي وهي تتأهب لاستضافة سلسلة كبيرة من الفعاليات الرياضية العالمية لموسم 2017-2018 في مقدمتها: بطولة الجائزة الكبرى (بطولة الجراند سلام) للجودو التي يستضيفها الاتحاد من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل.

وأضاف: سعى الاتحاد خلال الأربع سنوات الماضية لتحقيق الميدالية الأولمبية والتي كانت نوعاً من الطموح الذي خطط له الاتحاد استثماراً لدعم القيادة الرشيدة ومجلس أبوظبي الرياضي وبعض الشركات الاقتصادية الوطنية وفي مقدمتها آيبيك ومصرف الهلال والقدرة القابضة وغيرهم، ويتواصل الاهتمام وإعداد المنتخبات بعد النجاح الذي تحقق في دورة الألعاب الرياضية الإسلامية مؤخراً والعودة بالميدالية البرونزية، والتي تصب في نطاق استعدادات المنتخب الأول لبطولة العالم القادمة التي تقام في العاصمة المجرية بودابست من 28 أغسطس وحتى 3 سبتمبر بمشاركة 40 دولة.

وتابع: الاتحاد يتطلع لتحقيق ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة التي تقام في جاكرتا الإندونيسية عام 2018، ومن بعد الاستعداد للتأهل للأولمبياد القادم وتكرار الإنجاز البرونزي السابق الذي تحقق في أولمبياد ريو دي جانيرو2016 في وزن 81 كجم كأول ميدالية عربية في الألعاب الصيفية الماضية، مشيراً إلى أن برنامج الاتحاد يشمل المزيد من الاهتمام بفرق ومنتخبات المراحل السنية الأخرى والتي وضع لها الاتحاد برامج شاملة في موسم 2017 و2018 والتي تتضمن المشاركة في جميع البطولات الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية، والسعي للتأهل لأولمبياد الشباب في عام 2018، والذي يقام في الأرجنتين، كما يسعى الاتحاد لابتعاث عدد من اللاعبين الموهوبين في مجال الجودو للدراسة في جامعه توكاي بطوكيو اليابانية في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحاد والجامعة، وهناك تنسيق مع المجلس، والذي يتم بموجبه إرسال 3 لاعبين لجمهورية الصين للتدريب خلال الصيف المقبل في معسكر دولي يقام في جامعة بكين.

وأوضح «يشارك الاتحاد في بطولة العالم للجودو التي تقام في العاصمة الهندية نيودلهي من 7 إلى 15 يوليو المقبل، بعد الاعتذار عن المشاركة في البطولة العربية التي كان مقرراً لها في مدينة الإسكندرية المصرية اعتباراً من 6 يوليو المقبل بسبب تزامن توقيت البطولتين، حيث تأتي المشاركة في بطولة العالم لمنتخبات المراحل العمرية تلبية لدعوة وزارة التربية والتعليم للمشاركة في البطولة العالمية في ظل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد والذي انعكس بشكل رائع خلال بطولة كأس رئيس الدولة للجودو التي اختتمت مؤخراً بصالة الاتحاد الرئيسية، والتي شهدت مشاركة فريق مخرجات الأولمبياد المدرسي ويسبق تلك المشاركة العالمية إقامة معسكر داخلي عقب عطلة عيد الفطر المبارك.