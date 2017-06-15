ابن مزينة يحلق بلقب النسخة السابعة لـ «مكتوم بن راشد»

وليد فاروق (دبي)

توج فريق المرحوم «المرحوم خميس بن مزينة بلقب النسخة السابعة من بطولة مكتوم بن راشد لسباعيات كرة القدم، وأقيمت على مدار أسبوعين تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، وأسدل الستار على منافساتها مساء أمس الأول، بملاعب نادي ضباط شرطة دبي، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق بن درويش 2-1، ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، ويحصل على كأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة مالية قدرها 100 ألف درهم

ونجح الفريق البطل في فرض سيطرته مبكراً بافتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه وليد أحمد، قبل أن يعزز زميله محمد عبيد النتيجة في الدقيقة الرابعة بتسجيل الهدف الثاني، إلا أن سرعان ما استعاد بن درويش اتزانه ونجح في تقليص الفارق عبر هدف سالم سعيد في الدقيقة 13، لتحمل الدقائق الأخيرة مفاجأة غير سارة لفريق بن مزينة بطرد حارس مرماه أحمد حسين من قبل الحكم أحمد درويش لينتهي الشوط الأول 2-1.

ورغم كل المحاولات الضارية التي بذلها فريق بن درويش في الشوط الثاني إلا أنه أخفق في استغلال النقص العددي وتسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بفوز فريق بن مزينة بالنتيجة واللقب.

وعقب ختام المنافسات، قام اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، رئيس اللجنة المنظمة برفقة العقيد علي خلفان المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع ومدير البطولة، وطارق الرميثي عضو اللجنة المنظمة العليا رئيس اللجنة الإعلامية في البطولة، وأعضاء اللجنة العليا، وعبد الرحيم الطيب العوضي المدير التنفيذي لمجموعة ليدر سبورت الراعي الرسمي للبطولة، وممثلون عن الشركات الراعية، بتقليد فريق جوما بالميداليات البرونزية وجائزة المركز الثالث البالغة 50 ألف درهم، وفريق بن درويش بالفضية وتسليمه جائزة بقيمة 75 ألف درهم المخصصة للمركز الثاني، وفريق المرحوم خميس بن مزينة (الشرطة سابقاً) بالميداليات الذهبية وكأس النسخة السابعة، و100 ألف درهم الجائزة المالية المخصصة للمركز الأول.