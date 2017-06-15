100 لاعب في «أب تاون مردف» للشطرنج الخاطف والبريدج

رضا سليم (دبي)

تنطلق مساء اليوم، منافسات بطولة «أب تاون مردف» الرمضانية للشطرنج الخاطف والبريدج، في نسختها الأولى، والتي تعد باكورة البطولات التنشيطية التي أطلقها اتحاد الشطرنج في مراكز التسوق من أجل نشر اللعبة، ويشارك في البطولة التي تقام في «أب تاون مردف مول»، 100 لاعب ولاعبة، من 20 دولة أبرزها روسيا وأميركا وأستراليا والهند والفلبين ومصر وسوريا وأوزبكستان، ويتقدم المشاركين الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن بطل آسيا بجانب مشاركة 6 لاعبين جراند ماسترز، أبرزهم الأستاذ الدولي الكبير البولندي بارتوز، والأستاذ الدولي الكبير الإسباني فيكتور بجانب اللاعبين المواطنين سعيد إسحاق بطل الإمارات وعمر نعمان وعمران الحوسني ووافية درويش.

وكشف اتحاد الشطرنج عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بـ«أب تاون مول» مقر البطولة، وحضره حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد وشهناز حسن محمد مدير عام اب تاون مردف مول، وعبدالله أميري نائب رئيس لجنة التسويق بالاتحاد، وعمرو مكي رئيس لجنة البريدج بالاتحاد.

وأكد حسين الشامسي أن البطولة تدخل ضمن أجندة الاتحاد وبداية مشوار لعمل لجنة التسويق، حيث تمت الموافقة من قبل مجلس إدارة الاتحاد على تنظيم عدد من البطولات في مراكز التسوق من أجل الترويج للعبة والعمل على جذب أكبر عدد من اللاعبين، وتم رصد 15 ألف درهم للمراكز الأولى، على أن تكون هناك جوائز عينية للهواة.

وأضاف: نشكر إدارة أب تاون مردف مول على قبول الرعاية واستضافة الحدث، كما نشكر كل من تعاون معنا من الأندية واللاعبين من أجل إنجاح الفكرة التي تعد ضمن استراتيجية الاتحاد لتوسيع القاعدة.