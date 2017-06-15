«رمضانية العين» تصل محطة الختام بـ «السباعيات» الليلة

العين(الاتحاد)

تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، يسدل الستار مساء اليوم على بطولة العين الرمضانية التي كانت قد انطلقت 4 رمضان بإقامة منافسات في 16 لعبة، حيث يشهد استاد طحنون بن محمد بالقطارة المباراة النهائية في سباعيات كرة القدم للرجال التي تضع فريقي الاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد في مواجهة صعبة وقوية، بعد فوزهما أمس الأول، على فريقي المقام وبلاتينيوم 5 - صفر و3 - صفر على التوالي في مباراتي الدور قبل النهائي.

وسجل للاتحاد الرياضي للجامعات عادل متولي ومروان أبفلاح وحسن كانو «هاترك»، وللاتحاد في المواجهة الثانية فيصل محسن وأحمد خليفة «هدفين»، ليتأهل الطرفان إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، وأدار مباراتي الدور قبل النهائي الحكام أحمد مصبح وعلي شملان وعوض مسري وعلي واحد وراشد مصبح.

ويسبق المواجهة الختامية مباراة استعراضية تضم قدامى لاعبي الإمارات بقيادة الحارس «السوبرمان» محسن مصبح، وفهد مسعود، وياسر سالم، وبخيت سعد، ومحمد علي «كوجاك»، والمونديالي علي ثاني، وناصر خميس، وبشير سعيد، وحميد فاخر، وسبيت خاطر، والشقيقين عبد الرحيم وعبد السلام جمعة، وعوض غريب، والغزال الأسمر أحمد عبد الله، والحارس زكريا أحمد وصالح إسماعيل وغازي ناصر.

ومن ناحية أخرى، توج معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان على صالة نادي القطارة الفائزين في منافسات الجو جيتسو، وعددهم 50 لاعباً ولاعبة، جميعهم من المواطنين تنافسوا على الحزام الأبيض، وفازوا من بين أكثر من 250 لاعباً ولاعبة شاركوا في المنافسات في 5 أوزان لفئة السيدات و7 للرجال و6 للأساتذة.