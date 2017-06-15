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سعيد بن طحنون يتوج الزعيم العماني بلقب الطائرة وأبطال الجو جيتسو

«رمضانية العين» تصل محطة الختام بـ «السباعيات» الليلة
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تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017

العين(الاتحاد)

تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، يسدل الستار مساء اليوم على بطولة العين الرمضانية التي كانت قد انطلقت 4 رمضان بإقامة منافسات في 16 لعبة، حيث يشهد استاد طحنون بن محمد بالقطارة المباراة النهائية في سباعيات كرة القدم للرجال التي تضع فريقي الاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد في مواجهة صعبة وقوية، بعد فوزهما أمس الأول، على فريقي المقام وبلاتينيوم 5 - صفر و3 - صفر على التوالي في مباراتي الدور قبل النهائي.

وسجل للاتحاد الرياضي للجامعات عادل متولي ومروان أبفلاح وحسن كانو «هاترك»، وللاتحاد في المواجهة الثانية فيصل محسن وأحمد خليفة «هدفين»، ليتأهل الطرفان إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، وأدار مباراتي الدور قبل النهائي الحكام أحمد مصبح وعلي شملان وعوض مسري وعلي واحد وراشد مصبح.

ويسبق المواجهة الختامية مباراة استعراضية تضم قدامى لاعبي الإمارات بقيادة الحارس «السوبرمان» محسن مصبح، وفهد مسعود، وياسر سالم، وبخيت سعد، ومحمد علي «كوجاك»، والمونديالي علي ثاني، وناصر خميس، وبشير سعيد، وحميد فاخر، وسبيت خاطر، والشقيقين عبد الرحيم وعبد السلام جمعة، وعوض غريب، والغزال الأسمر أحمد عبد الله، والحارس زكريا أحمد وصالح إسماعيل وغازي ناصر.

ومن ناحية أخرى، توج معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان على صالة نادي القطارة الفائزين في منافسات الجو جيتسو، وعددهم 50 لاعباً ولاعبة، جميعهم من المواطنين تنافسوا على الحزام الأبيض، وفازوا من بين أكثر من 250 لاعباً ولاعبة شاركوا في المنافسات في 5 أوزان لفئة السيدات و7 للرجال و6 للأساتذة.

وأكد معاليه عقب التتويج، أن وصول عدد المشاركين في رياضة الجو جيتسو بالدولة إلى 76 ألف لاعب ولاعبة هو دليل على اهتمام القيادة الرشيدة وانتشار هذه اللعبة، مؤكداً أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان له الأثر الكبير في النهوض بها وتحقيقها العديد من الألقاب والبطولات والإنجازات على مستوى العالم. ... المزيد
     
 

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