الإمبراطور يواجه الطاهر في نهائي «الصالات»

رضا سليم (دبي)

يسدل الستار مساء اليوم على فعاليات النسخة الخامسة لدورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، ويأتي المشهد الأخير في النسخة الخامسة بالمباراة النهائية لكرة قدم الصالات والتي تجمع بين فريقي الإمبراطور والطاهر بعدما نجح الإمبراطور في الفوز على فريق العاصفة 7-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول، في الدور نصف النهائي للبطولة فيما فاز الطاهر على الوصل بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة والوقت الإضافي 6-6، وفاز الطاهر 2-1 في ركلات الترجيح.

أما عن تفاصيل المباراة الأولى في الدور نصف النهائي فقد نجح الإمبراطور في إثبات أحقيته في التأهل للنهائي بعدما اكتسح فريق العاصفة 7-1، وكان الروسي إيدير ليما نجم المباراة الأول بلا منازع بعدما سجل 5 أهداف منها 4 أهداف في الشوط الأول، جاءت المواجهة قوية بين الفريقين وبدأت بتسجيل الهدف الأول للإمبراطور عن طريق البرازيلي ليندرو هينريكي من جملة تكتيكية رائعة.

تحولت المباراة بعد ذلك إلى العاصفة الذي ضغط بكل خطوطه وأهدر لاعبوه فرصاً بالجملة، وينجح الروسي إيدير ليما في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 12، ويفتح العاصفة الملعب ولم تمر دقيقة حتى يلعب محمد سالم حارس الإمبراطور كرة طويلة يرتبك فيها الدفاع مع حارس العاصفة وتصل إلى ايدير ليما ليسجل الهدف الثاني له والثالث فريقه.

تحولت المواجهة إلى أداء سريع وأهداف في النصف الثاني من الشوط الأول، ويسجل الإسباني اليخاندرو أول أهداف العاصفة في الدقيقة 13 إلا أن إيدير ليما كان الأسرع في الرد بالهدف الرابع في نفس الدقيقة، لتصل النتيجة إلى 4-1.