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نهيان بن مبارك يشيد بنجاح النسخة الـ 21

«أدنوك» يتوج بلقب الخماسيات في ختام «أولمبياد الضباط»
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تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق أدنوك بطلاً لخماسيات كرة قدم الصالات للرجال، بعد تغلبه في النهائي على فريق مؤسسة الرميثي 5-4 في ختام فعاليات أولمبياد نادي ضباط القوات المسلحة، والذي أقيم على مدار 14 يوماً تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم مشترك بين نادي ضباط القوات المسلحة ومجلس أبوظبي الرياضي.

وشهد ختام البطولة الذي أقيم بملعب الخيمة الرياضية مساء أمس الأول، وحضر جانباً من المباراة النهائية، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية وسط حضور جماهير مميز.

وقام الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، وعارف حمد العواني وعبدالمحسن الدوسري وصلاح السلومي مدير البطولة، وأمل بوشلاخ المنسق العام للبطولة بتتويج فريق أدنوك بكأس البطولة، وبالجائزة المالية وقدرها 100 ألف درهم، بينما توج فريق مؤسسة الرميثي بجائزة المركز الثاني والميداليات الفضية، فيما أحرز فريق بن حمودة للسيارات المركز الثالث والميداليات البرونزية.

وعقب تتويج الفرق الفائزة، قدم الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي الدروع التذكارية لعارف العواني وعبدالمحسن الدوسري.

وكانت المباراة النهائية على قدر التوقعات من ناحية الإثارة والندية، خصوصاً في ظل متابعة جماهيرية غفيرة من محبي وعشاق الفريقين الذين حرصوا على تشجيع اللاعبين بحماس منقطع النظير واستمرت الهتافات منذ انطلاقة صافرة بداية المباراة وحتى نهايتها. ... المزيد
     
 

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