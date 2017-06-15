«أدنوك» يتوج بلقب الخماسيات في ختام «أولمبياد الضباط»

أبوظبي (الاتحاد)
توج فريق أدنوك بطلاً لخماسيات كرة قدم الصالات للرجال، بعد تغلبه في النهائي على فريق مؤسسة الرميثي 5-4 في ختام فعاليات أولمبياد نادي ضباط القوات المسلحة، والذي أقيم على مدار 14 يوماً تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم مشترك بين نادي ضباط القوات المسلحة ومجلس أبوظبي الرياضي.
وشهد ختام البطولة الذي أقيم بملعب الخيمة الرياضية مساء أمس الأول، وحضر جانباً من المباراة النهائية، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية وسط حضور جماهير مميز.
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وعقب تتويج الفرق الفائزة، قدم الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي الدروع التذكارية لعارف العواني وعبدالمحسن الدوسري.
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