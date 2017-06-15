حلويات يسرى محسن تزين المناسبات

هناء الحمادي (الشارقة)

تتربع الحلويات التي على المائدة الرمضانية، وينتعش سوقها عبر مواقع التواصل وتتنافس صاحبات المشاريع في تقديم أجمل النكهات التي لا تحلو إلا من خلال التزين والتشكيل.. ومن هذا المنطلق بدأت يسرى محسن سليمان، مشروعها منذ 4 سنوات، وتملك معملاً خاصة بها بالبيت لإعداد الكثير من الحلويات التي تتفنن في صنعها بكل حب من حيث الشكل والمذاق، كما أن لديها «رخصة اعتماد» من الدائرة الاقتصادية في الشارقة لإدارة مشروعها المنزلي، كما حازت العديد من شهادات التكريم والتقدير، وشاركت مع إدارة مراكز البلدية بدبي في إعداد الحلويات بنكهات شهية.

وتقول يسرى: «منذ كان عمري 12 عاماً وأنا أحب دخول المطبخ لتعلم فنونه، وبالفعل هذه الخبرة ساعدتني كثيراً، حيث استطعت بعد الزواج أن أفتتح مشروعاً خاصاً بي، ينمي موهبتي في صنع الكثير من الأكلات والحلويات، لكن يبقى «شوكليت الكراميل» الذي يتزين بطبقة اللوز والفستق المحمص من السويتات المطلوبة لدى الزبائن، غير ذلك استطعت إتقان عمل «قرص عقيلي بالإلبه، وبسبوسة الفستق، وكيكة الرهش، وكيكة التمر بالرنجينة التي لها نكهة ومكانة خاصة لدى أهل الإمارات، فهي بالإضافة إلى الفوائد الغذائية التي فيها، فإن زيادة الطلب عليها في شهر رمضان يتضاعف، نظراً لطعمها الطيب ونكهتها وطريقة تنسيقها.

مشروع يسرى في إنستغرام «choco_mochasweet» يتميز بالكثير من الإبداع، لذا أصبح منتشراً في إمارات الدولة، حيث يبقى المذاق اللذيذ والشهي مطلب الكثير من الزبائن، خاصة النساء اللاتي يفضلن طلب الحلويات وكيكة التمر في المناسبات والإجازة الأسبوعية.