بدء التحضيرات لمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة ورئيس اللجنة الوطنية الإماراتية لمجلس الطاقة العالمي، وقع الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الطاقة العالمي 2019، مع شركه E3 عقد مكتب إدارة المشروع.

وتعد شركة E3 إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم فعاليات الطاقة. وسيقوم مكتب إدارة المشروع بدعم عمل اللجنة وضمان التنظيم الفعّال لهذا الحدث البارز لقطاع الطاقة في الدولة.

يُعَد المؤتمر العالمي للطاقة الذي يعقده مجلس الطاقة العالمي كل ثلاث سنوات، المؤتمر الأقدم والأكثر تأثيراً في العالم، حيث إنه يتناول جميع مجالات الطاقة التي تعني دول العالم. ويجمع المؤتمر رؤساء الدول ووزراء الطاقة من مختلف أنحاء العالم، وكذلك قادة قطاع الطاقة العالميين والخبراء لمناقشة قضايا الطاقة العالمية.

ويعقد المؤتمر العالمي للطاقة المقبل في مدينة أبوظبي، وذلك في أعقاب الفوز الكبير عام 2014 للجنة الوطنية الإماراتية بالمنافسة بحق استضافه هذا المؤتمر. ويعقد مؤتمر أبوظبي في الفترة ما بين 7 إلى 14 سبتمبر 2019، ومن المتوقع أن يحقق هذا المؤتمر نجاحا كبيرا بالنظر لمكانة الإمارات على خارطة الطاقة العالمية وما تتمتع به أبوظبي من قدرة كبيرة في التنظيم.