«بينالي الشارقة 13» يطلق أول مشاريعه في «داكار»

الشارقة (الاتحاد)
تنطلق يوم الأحد المقبل 8 يناير الجاري أول مشروعات بينالي الشارقة 13، وذلك في «جامعة الشيخ أنتا ديوب» في داكار، السنغال. ويأتي هذا المشروع بعنوان «يحيا استقلال المياه»، بوصفه أول المشروعات الأربعة الموازية المدرجة في خطة بينالي الشارقة 13 لتعالج كلمات مفتاحية يرتكز عليها البينالي وهي: الماء والأرض والمحاصيل والطهي، بوصفها أساسيات الحياة والنشاط البشري، حيث ستقام المشروعات الثلاثة الأخرى في كل من بيروت ورام الله وإسطنبول. وسيتولى الفنان قادر عطية مهمة إدارة الحوار في دكار لمقاربة أولى الثيمات الأربع للمشروعات الموازية ألا وهي «ثيمة الماء». وكان الفنان عطية قد أعد برنامج ورشات وندوات وعروض أداء ليعاين من خلالها هذه الثيمة نظرياً وفنياً، مقارباً في ذلك أولى عناصر الوجود الإنساني، وصولاً إلى شبكات المياه والبنى التحتية، وارتباط هذا العنصر بالأرض والمحاصيل والطهي.
يركّز «يحيا استقلال المياه» على قطبين رئيسيين للمياه - ثقافي وسياسي، ويقدّم البرنامج مقاربات على اتصال بهذين الفهمين عبر استكشاف الشعر والسحر والمعتقدات الروحية إلى جانب الشؤون المتعلقة بالسلطة والسيطرة والاقتصاد والإرث الاستعماري والحداثويات المهيمنة.
|
|
سيعيد كل من الفنان السنغالي كيمي باسيني والناشط والبيئي علي حيدر تفسير المياه اجتماعياً وسياسياً وتاريخياً، وذلك في مقاطعات بيول في شمال السنغال، وسيقدّم كل من الفنانين والناشطين تشارلز هللر ولورنزو ريزاني نتائج أبحاثهما التي أجرياها على المهاجرين السنغاليين. ويقدّم فيلم المخرج والمنظّر هيتو ستيرل «سيولة» معاينة للرابط المجازي بين العناصر الدينامكية في المياه والإنتاجية البشرية والرأسمالية النيو ليبرالية، بينما تناقش الفيلسوفة الجزائرية سلوى لوستي بولبينا إرث ما بعد الاستعمار عبر ارتباطه اجتماعياً بالمياه، أما الكاتبة والمخرجة الغانية نانا أوفروياتا آيين فإنها ستوجه نقداً للإبستيمولوجيا الحديثة المتعلقة بعلوم وأساطير المياه وتعقب ارتباطها بمشروع الغرب الاستعماري، ويجتمع القيميين أليوشا امهوف كنتوتا كويروس على تقديم مشروع يحمل عنوان «شعب مفقود» مخضعين العديد من المشروعات السياسية المدانة لمحاكمة يكشفون من خلالها أثر المياه على تنقلات السكان. ويحضر الشعر وتعلو الموسيقا في اليوم الثاني من البينالي، حيث تؤدي نساء قرية «سرر» عروضاً حية، رفقة البرفيسور في جامعة مؤسسة الصيد والثقافة المائية، مالك ضيوف الذي سيتولى أمر توضيح مضامين هذه الأغاني.