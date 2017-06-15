أبطال «المرة الأولى» يتصدرون سباق رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

تفوق فنانون وفنانات شباب قدموا بطولاتهم التلفزيونية للمرة الأولى، مقابل تراجع أسهم البعض بصورة لافتة، وسط مطالبات بضرورة إعادة النظر في اختياراتهم المقبلة.

ويأتي في مقدمة الذين حققوا نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيرين، ياسر جلال من خلال مسلسله «ظل الرئيس» الذي شاركه بطولته هنا شيحة ومحمود عبدالمغني، واستغل ياسر إمكاناته بشكل جيد في تقمص شخصية حارس الرئيس الذي اتجه إلى إدارة الأعمال، ويتعرض إلى مشاكل عديدة بعد مقتل زوجته وابنه.

وكان جلال بدأ مشواره الفني قبل أكثر من 25 عاماً، وشارك في بطولة عديد من المسلسلات والأفلام بأدوار متوسطة وأخرى جيدة لم ترقَ إلى البطولة المطلقة.

وقال الناقد محمود عبدالشكور إن صعوبة دور ياسر جلال في «ظل الرئيس»، تكمن في القوة الهادئة لدى رجل يدير معركة عقلية في سبيل البحث والتحري، ويحاول أن يظل مسيطراً على نفسه أمام أسرته على الأقل، ولكن هذا البركان ينفجر في مواقف محددة، مشيراً إلى أنه دور شديد الصعوبة يحتاج إلى سيطرة كاملة على الحركة ونبرات الصوت والتعبير بالوجه والعين، ولا يؤديه بمثل هذا الحضور والقوة سوى ممثل محترف. واعتبر أن «ياسر ممثل موهوب يستحق بطولات وأدوار مميزة كثيرة».