  • الجمعة 21 رمضان 1438هـ - 16 يونيو 2017م

مقابل تراجع أداء نجوم آخرين

أبطال «المرة الأولى» يتصدرون سباق رمضان
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017

سعيد ياسين (القاهرة)

تفوق فنانون وفنانات شباب قدموا بطولاتهم التلفزيونية للمرة الأولى، مقابل تراجع أسهم البعض بصورة لافتة، وسط مطالبات بضرورة إعادة النظر في اختياراتهم المقبلة.

ويأتي في مقدمة الذين حققوا نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيرين، ياسر جلال من خلال مسلسله «ظل الرئيس» الذي شاركه بطولته هنا شيحة ومحمود عبدالمغني، واستغل ياسر إمكاناته بشكل جيد في تقمص شخصية حارس الرئيس الذي اتجه إلى إدارة الأعمال، ويتعرض إلى مشاكل عديدة بعد مقتل زوجته وابنه.

وكان جلال بدأ مشواره الفني قبل أكثر من 25 عاماً، وشارك في بطولة عديد من المسلسلات والأفلام بأدوار متوسطة وأخرى جيدة لم ترقَ إلى البطولة المطلقة.

وقال الناقد محمود عبدالشكور إن صعوبة دور ياسر جلال في «ظل الرئيس»، تكمن في القوة الهادئة لدى رجل يدير معركة عقلية في سبيل البحث والتحري، ويحاول أن يظل مسيطراً على نفسه أمام أسرته على الأقل، ولكن هذا البركان ينفجر في مواقف محددة، مشيراً إلى أنه دور شديد الصعوبة يحتاج إلى سيطرة كاملة على الحركة ونبرات الصوت والتعبير بالوجه والعين، ولا يؤديه بمثل هذا الحضور والقوة سوى ممثل محترف. واعتبر أن «ياسر ممثل موهوب يستحق بطولات وأدوار مميزة كثيرة».

وقالت رانيا فريد شوقي إنها سعيدة للغاية بنجاح صديقها وزميلها ياسر جلال على اعتبار أنه يستحق، وأثبت أنه مهما تأخر الوقت، فإن الممثل الحقيقي يستطيع أن يثبت وجوده حين تأتيه الفرصة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 