ماجدة محيي الدين (القاهرة)

جمهورية بنجلاديش الشعبية من أكبر الدول الإسلامية من حيث المساحة، ويقدر تعداد سكانها بنحو 160 مليون نسمة، ومع ارتفاع أذان المغرب يفطر البنجاليون على العصائر وبعض أنواع الحلوى التقليدية مثل «الكاجو»، الذي يتم إعداده من الطحين والمكسرات، وبعد أداء صلاة المغرب تنتظرهم مائدة الإفطار بمجموعة متنوعة من الأطعمة والأكلات التقليدية، التي تأثر معظمها بالمطبخ الهندي.

ويتنوع مذاق الطعام البنجالي بين الحار جداً أو المعتدل والحلو، ويعتبر الأرز الطعام الأساس، فهم يتناولونه يومياً وفي كل الوجبات تقريباً، ولذلك يتم طهوه بطرق عديدة تجعل له مذاقاً متفرداً، وعلى مائدة الإفطار نجد الطبق الرئيس مكوناً من الأرز الحار مع الكاري والسمك أو اللحم أو الخضراوات وتضاف إليه المنكهات القوية، وفي السحور قد يتم إعداده مع البيض والبطاطا والطماطم والباذنجان ودائماً هناك خلطة سرية من الأعشاب تضيفها ربة المنزل.

وتعتبر شوربة «الدال» (العدس الحار)، أحد الملامح الرئيسة لمائدة الإفطار مع خبز الباراتا الذي يحتوي على البيض الحار أو اللحم، وعلى عكس الكثير من الشعوب التي لا تفضل تناول السمك في رمضان نجد السمك وخاصة سمك المياه العذبة طبقاً ذا شعبية كبيرة في المطبخ البنجالي ويتم طهو السمك بطرق شهية.

ويعد «الاسغوشت بهونا» أحد الأطباق التقليدية الجافة ويضم الدجاج أو قطعاً من لحم الضأن أو البقر، إلى جانب صوص الكاري الحار بنكهات متنوعة. ومن الأطباق الجانبية التي لا تغيب عن مائدة كل البنجاليين، «الفورتا» و«البهاجي»، وهما أصناف من الخضراوات مقلية تخلط مع الفلفل الحار الأخضر أو الأحمر ومجموعة من التوابل، وتعتبر هذه الأصناف من الأطباق التقليدية الشائعة في معظم أرجاء البلاد.

وهناك أكثر من نوع من الخبز في بنجلاديش لعل أكثرها شعبية وشهرة «النان»، وهو عبارة عن رغيف مسطح يحتوي على الموز أو غيره من أصناف الفاكهة يضاف إلى العجين قبل خبزه، وعادة يفضل تناول خبز الباراتا في السحور فهو يحتوي على بيضة حارة أو لحم ناضج، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة مع بعض الفواكه الموسمية. ويتصدر «البروحاني» قائمة المشروبات التقليدية في رمضان وهو شراب حار مفيد للهضم إلى جانب العصائر الطازجة من أنواع الفواكه المختلفة، وهناك «اللاسى وهو مشروب من لبن الزبادي والثلج ويضاف إليه قطع من الفاكهة الطازجة وله تأثير منشط ومنعش للجسد. وتتميز أصناف الحلوى في بنجلاديش بتنوعها واعتمادها على الفواكه والنباتات والثمار الطازجة بنسبة كبيرة ومنها الزبادي المحلي بالفواكه وبعض أنواع البودينج بنكهات مختلفة أو بالشكولاته وهناك حلوى «المسوجي» الشهيرة، وهي مصنوعة من الطحين والجزر والزوردا، وهي أحد أصناف الحلوى الشعبية المعدة من الطحين وكريمة القمح واللوز والفستق، وهي ترتبط بشهر رمضان بشكل خاص.

ويعتبر الشاي الأسود والأحمر هما أكثر المشروبات التي يفضلها البنجاليون وهم يتناولون الشاي في أكواب صغيرة ولكن مرات عدة بعد الإفطار وحتى السحور.