ماجدة محيي الدين (القاهرة)
جمهورية بنجلاديش الشعبية من أكبر الدول الإسلامية من حيث المساحة، ويقدر تعداد سكانها بنحو 160 مليون نسمة، ومع ارتفاع أذان المغرب يفطر البنجاليون على العصائر وبعض أنواع الحلوى التقليدية مثل «الكاجو»، الذي يتم إعداده من الطحين والمكسرات، وبعد أداء صلاة المغرب تنتظرهم مائدة الإفطار بمجموعة متنوعة من الأطعمة والأكلات التقليدية، التي تأثر معظمها بالمطبخ الهندي.
ويتنوع مذاق الطعام البنجالي بين الحار جداً أو المعتدل والحلو، ويعتبر الأرز الطعام الأساس، فهم يتناولونه يومياً وفي كل الوجبات تقريباً، ولذلك يتم طهوه بطرق عديدة تجعل له مذاقاً متفرداً، وعلى مائدة الإفطار نجد الطبق الرئيس مكوناً من الأرز الحار مع الكاري والسمك أو اللحم أو الخضراوات وتضاف إليه المنكهات القوية، وفي السحور قد يتم إعداده مع البيض والبطاطا والطماطم والباذنجان ودائماً هناك خلطة سرية من الأعشاب تضيفها ربة المنزل.
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ويعد «الاسغوشت بهونا» أحد الأطباق التقليدية الجافة ويضم الدجاج أو قطعاً من لحم الضأن أو البقر، إلى جانب صوص الكاري الحار بنكهات متنوعة. ومن الأطباق الجانبية التي لا تغيب عن مائدة كل البنجاليين، «الفورتا» و«البهاجي»، وهما أصناف من الخضراوات مقلية تخلط مع الفلفل الحار الأخضر أو الأحمر ومجموعة من التوابل، وتعتبر هذه الأصناف من الأطباق التقليدية الشائعة في معظم أرجاء البلاد.
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ويعتبر الشاي الأسود والأحمر هما أكثر المشروبات التي يفضلها البنجاليون وهم يتناولون الشاي في أكواب صغيرة ولكن مرات عدة بعد الإفطار وحتى السحور.