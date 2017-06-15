الشيف محمد الفرجاني: المطبخ العربي عامر بالوصفات الشهية



تاريخ النشر: الجمعة 16 يونيو 2017 نسرين درزي (دبي) تحدث الشيف محمد الفرجاني، من مطعم الحظيرة الصحراوي في منتجع باب الشمس، عن الثراء الذي ينعم به المطبخ العربي، والذي لابد من الاستفادة منه على مائدة رمضان. وأهم الأصناف التي يكررها يومياً طبق الهريس باللحم أو الدجاج والذي يعد من الأطباق الإماراتية التقليدية. ويحرص الشيف الفرجاني على تعريف الرواد بالمنسف الأردني، وهو من أكثر الأطباق الرئيسة تفضيلاً في العزائم والولائم. أما من المغرب فإن أوسع الأطباق انتشاراً هو الدجاج بالزيتون الذي بمجرد وجوده على سفرة الإفطار يفتح شهية الصائمين لتذوقه على مراحل وبين الوجبات الأخرى، وكأنه من المقبلات. أطباق اليوم: 1- منسف أردني 2- دجاج بالزيتون 3- هريس إماراتي ... المزيد