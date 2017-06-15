عبايات تنعم بترف الخامات

أزهار البياتي (الشارقة)

بالتزامن مع موسمي شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، قدمت العلامة الشهيرة في خياطة العبايات والجلابيات العربية «Homa Q»، مجموعتها الجديدة من الأزياء الشرقية المعاصرة، التي تتسم بلمسات الأناقة والرقي.

وامتازت باقة صيف 2017 بنماذج متنوعة من العبايات الخليجية والجلابيات الشرقية، التي تعكس مفهوم الأناقة والرقي وتحقق لمن ترتديها البساطة والعملية، وقد جاءت وفق صياغات مختلفة من القطع، برز من بينها قصّات ناعمة وأنيقة لنموذج العباية المفتوحة من الأمام، تلك التي تشبه طراز الفراشة، بالإضافة إلى نمط ما يعرف بالعباية «الكيب».

وضمن هذه التشكيلة الصيفية فضلت المصممة رسم أطقم عصرية وفق طراز العبايات، مستلهمة من الطابع الكلاسيكي ملامحه الوقورة لناحية القصّات، لتعيد صياغتها وفق مخرجات أكثر حيوية، وشبابية، بحيث تلائم متطلبات الفتيات الجامعيات وسيدات الأعمال، بالإضافة إلى النساء العمليات، ملبية أنشطتهن لمختلف الأوقات والأغراض، بدءاً من التوجه لمقرات الدراسة والعمل أثناء النهار، وانتهاءً بجولات التسوق والنزهات خلال الأمسيات، ناجحة بتحقيق مقاييس الراحة والتحرر والانطلاق.

وجاءت أقمشة المجموعة وخاماتها متعددة الملامس والأنسجة، آخذة بالاعتبار المناخ الحار لأجواء الإمارات والمنطقة، منتقية أمتاراً وثيرة من الأقمشة المسامية التي تسمح بمرور الهواء عبرها، كما تمتاز بالقوام المطلوب لتحقيق فكرة كل قصّة، وبرز من بينها خامة القطن اللينين، والكريب حرير، والجاكار، مع الحرير الطبيعي والشيفون الرقيق، متشحّة بمسطرة لونية في معظمها سوداء حالكة، كحلتّها أحيانا بعض الظلال الأخرى بألوان الأحمر الروبي والأخضر الزمردي والأزرق الزفيري، بالإضافة إلى درجات وضاءة من الأبيض اللؤلؤي والرمادي الفضي، متألقة بمطرزات وشغل يدوي ناعم على الحواف.