ابن خلدون.. مؤسس علم الاجتماع والمبتكر الفقيه

أحمد مراد (القاهرة)
مفكر اجتماعي، فقيه في علوم الشرع، مبتكر ومبدع في الكتابة عن التاريخ البشري، ويعد أول من أخضع الظواهر الاجتماعية لمنهج دراسي علمي، فضلاً عن أن نظرياته الاجتماعية بمثابة عمل رائد في ميدان الدراسات الاجتماعية في مسيرة الفكر الإنساني.
هو عبد الرحمن بن خالد محمد بن أبي بكر محمد بن الحسن، المعروف بـ«ابن خلدون» الحضرمي، ولد في تونس عام 732هـ، ونشأ في بيت علم، وحفظ القرآن الكريم في وقت مبكر من طفولته، وكان أبوه هو معلمه الأول، كما درس على يد مشاهير علماء عصره.
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من أهم إنجازات ابن خلدون العلمية، أنه يعد المؤسس الأول والحقيقي لعلم الاجتماع أو كما كان يسميه علم العمران، فضلاً عن أنه وضع أسس علم التاريخ، وهو الأمر الذي جعل الكثير من المستشرقين الغربيين يصفون تقديم ابن خلدون للتاريخ بأنه أول تقديم لا ديني للتأريخ.
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وشملت مقدمة ابن خلدون سبعة فروع من علم الاجتماع المعاصر، ناقشها في وضوح تام، ويقول المؤرخ الإنجليزي «توينبي»: في المقدمة التي كتبها ابن خلدون في تاريخه العام، أدرك وتصور وأنشأ فلسفة التاريخ وهي بلا شك أعظم عمل من نوعه خلقه أي عقل في أي زمان. كما يقول عالم الاجتماع النمساوي الشهير جمبلوفتش: لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أوجست كونت، بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماعي أوروبي، جاء مسلم تقي - يقصد ابن خلدون - فدرس الظواهر الاجتماعية بعقل متزن، وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة، وإن ما كتبه هو ما نسميه اليوم علم الاجتماع.
وتحتوي المقدمة على ستة فصول، الأول في العمران البشري وهو يقابل علم الاجتماع العام، وفيه درس ظواهر المجتمع البشري، والقواعد التي تسير عليها المجتمعات، والثاني في العمران البدوي، وأعتبره أصل الاجتماع الحضري، والثالث في الدولة والخلافة والملك، وهو يقابل علم الاجتماع السياسي، والرابع في العمران الحضري، وقد شرح جميع الظواهر المتصلة بالحضر، وأصول المدنية، والخامس في الصنائع والمعاش والكسب، وهو يقابل علم الاجتماع الاقتصادي، والسادس في العلوم واكتسابها ويقابل علم الاجتماع التربوي، توفي ابن خلدون عام 808هـ.