فضل ‬العشر ‬الأواخر ‬من ‬شهر ‬رمضان ‬المبارك

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ) (أخرجه مسلم).

هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان.

من المعلوم أننا نعيش في ظلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي حظي بتفضيل الله سبحانه وتعالى له على غيره من سائر الشهور، إذْ بارك أيامه ولياليه وضاعف فيها المثوبة والأجر وجعلها موسماً للعبادة، وخصَّ العشر الأواخر من أيامه ولياليه بمزيد من الفضل ترغيباً في إحياء هذه الليالي المباركة والإكثار فيها من التقرب إلى الله بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن وفعل الخيرات والطاعات، كما جاء في الحديث عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ) (أخرجه البخاري).

الاعتكاف

إن سنة الاعتكاف من السنن العظيمة التي شُرعت في الإسلام، وقد أجمع المسلمون على أن الاعتكاف فضيلة ينبغي للمسلم أن يقوم بها متى كان قادراً على ذلك، لأن الاعتكاف يزيد النفس الإنسانية صفاء ونقاء وحسن صلة بالله عز وجل، فقد ورد أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قام بإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث اعتزل نساءه فيها، وتفرغ لعبادة ربه، وأيقظ من يستطيع القيام من أهله، ليشاركوه في إحيائها، التماساً لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.