يوم البعث.. يحيي الله فيه الموتى ليجزي المؤمنين ويعاقب الكافرين

محمد أحمد (القاهرة)
يوم «البعث».. فيه يحيي الله الناس بعد موتهم مرة أخرى، قال عز وجل في سورة الحج: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ...)، «سورة الحج: الآية 5».
ذكر الإمام الشعراوي في خواطره: الريب أي الشك، وإن كنتم شاكِّين في مسألة البعث، فإليكم الدليل على صدقه (... فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ....)، الخلق الأول، وهو آدم عليه السلام، أما جموع الناس بعد آدم فخُلِقوا من نطفة حية من إنسان حي.
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وجاء إثبات البعث في القرآن والسنة بأكثر من طريق، كالتصريح قال تعالى: (... وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ)، «سورة الأنعام: الآية 36»، وبتذكير الإنسان بنشأته الأولى، (فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ * إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ)، «سورة الطارق: الآيات 5 - 8».
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جاء في كتب التفسير أن أحد المشركين جاء إلى الرسول (ص) وفي يده عظم رميم، وفته بيده وأخذ يذروه في الهواء، ويقول في سخرية: «يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم؟»، فقال له النبي: «نعم يميتك الله تعالى، ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار»، ونزل قوله تعالى: (أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ * وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ)، «سورة يس: الآية 77».