10 أطعمة يحتاجها جلدك ليتمتع بالنضارة والصحة

الاتحاد نت

يوما بعد يوم، يزيد عمر الإنسان ويبدأ جلده في فقدان نضارته وحيويته. وقد يبدو الشخص أكبر من عمره الحقيقي بسبب افتقار بشرته للعناصر اللازمة للحفاظ على حيويتها وجمالها.

وبدلا من الاعتماد على برامج مثل "فوتوشوب" حتى تبدو أصغر وأكثر نشاطا في الصور، يمكنك تناول الأطعمة المضادة للأكسدة التي تسهم بقدر كبير في إعادة الحيوية والنضارة للجلد والبشرة.

وفيما يلي قائمة بأفضل عشرة أطعمة مضادة للأكسدة يمكنها الحفاظ على نضارة الجلد أو إعادة الحيوية له:

1)- التوت:

هو أكثر الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة وهو غذاء مثالي لبشرة نضرة وحيوية. ويحتوي التوت على حمض "الايلاجيك" المهم لمنع ظهور التجاعيد. والتوت أيضا مصدر مهم لفيتامين سي. وإلى جانب صحة الجلد، فالتوت أيضا مفيد للقلب، والأداء المعرفي، وإدارة مرض السكري، والتحكم في الوزن، والوقاية من السرطان.