«خليفة الإنسانية» توزع أكثر من 16 ألف سلة غذائية على متضرري الجفاف في الصومال

بربرة (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وزعت المؤسسة أكثر من 16 ألف سلة غذائية إغاثية على الشعب الصومالي الشقيق في أربع محافظات صومالية هي برعو وبربرة وأدويني وهرجيسا والمناطق والقرى المحيطة بها.

وتأتي المساعدات تزامناً مع حملة «لأجلك يا صومال» التي أطلقت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة لمساعدة الشعب الصومالي على تخطي الظروف المعيشية التي يمر بها، وحشد الدعم للمتضررين من الجفاف وانسجاماً مع مبادرة «عام الخير» وتعزيز دور دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية والحضارية في معالجة أزمة المجاعة في الصومال، فيما شملت المساعدات المواد الغذائية الأساسية والمياه، إضافة إلى العديد من أنواع المستلزمات الشخصية.

وباشر فريق الإغاثة التابع لمؤسسة خليفة الإنسانية أعماله الإغاثية والإنسانية على أرض الصومال من خلال توزيع آلاف السلال الغذائية على المتضررين من موجة الجفاف التي تضرب مناطق واسعة في الصومال.

وأشرف الفريق على توزيع السلال الغذائية من المواد التموينية إسهاماً في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمتضررين من الجفاف في الصومال الشقيق.