محمد بن راشد ومحمد بن زايد: خير زايد موروثنا وبقيادة خليفة سيبقى نهجنا

أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدات على «تويتر»: في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر المؤسس ورائد العطاء والخير «أبونا زايد»، طيب الله ثراه، وجعل الفردوس الأعلى مثواه.

وقال سموه: ارتبط العمل الإنساني بزايد رحمه الله لسبب واحد، وهو أنه كان جزءاً من طبيعته وفطرته وحقيقته.. هكذا عرفته وصحبته، وتعلمنا جميعاً منه، وأقول لشعب الإمارات.. نحن جميعا أبناء زايد الخير ودولة الإمارات هي دولة الخير.. نريد الخير ثقافة وعادة وموروثاً وغرساً للأجيال القادمة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «في يوم زايد للعطاء الإنساني، نستحضر قامة كبيرة بحجم زايد.. فيها تجسدت معاني الإنسانية، وألهمتنا زرع الخير في بقاع العالم».

وأكد سموه أن العطاء الإماراتي سيظل شرياناً نابضاً بالخير والإنسانية بقيادة خليفة، ومنهجاً استراتيجياً ثابتاً في سياساتنا لخير البشرية.