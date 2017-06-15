تحركات في الدوحــة لتغيير النظام

بسام عبد السميع،أحمد مراد (أبوظبي، القاهرة)

شدد اللواء محمود منصور، أحد مؤسسي جهاز المخابرات العامة القطرية، على أن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب تخلت عن سياسة «الفوضى الخلاقة» التي كانت تتبناها إدارة أوباما السابقة في المنطقة، وبالتالي فإن مجموعة الحكم في قطر بقيادة تميم انتهى دورها، وهي لا تجيد سوى لغة الخراب، ونعتقد الآن أنه يجب عليهم أن يبحثوا عن عالم آخر يذهبون إليه ليديروا منه عملياتهم التخريبية.

وأكد في الوقت نفسه أهمية القرار الذي اتخذته مجموعة من الدول العربية والإسلامية بمقاطعة قطر، مشيراً إلى أن القرار جاء في توقيت مناسب جداً.

وأوضح اللواء منصور في حوار خاص مع «الاتحاد»، أن قرار مقاطعة قطر كان أمراً واجباً ومطلوباً، نتيجة الأضرار الضخمة التي وقعت على الأمة العربية بسبب السلوكيات المرفوضة التي دأبت قطر على اتباعها في دعم التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أنه ثبت بالأدلة والوثائق والمعلومات المخابراتية أن النظام الحاكم في قطر هو الممول الرئيس للجماعات الإرهابية في شتى الدول العربية.

نص الحوار: