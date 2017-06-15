تركيا تحتجز عشرات المحامين للاشتباه في صلتهم بجولن

إسطنبول (وكالات)

اعتقلت الشرطة التركية، أمس، 78 محامياً من 189 صدرت أوامر باعتقالهم، في أحدث مداهمة تستهدف الأشخاص الذين يشتبه في صلتهم برجل الدين فتح الله جولن المقيم في أميركا، فيما قضت محكمة تركية بسجن النائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أنيس بربر أوغلو بالسجن 25 عاماً.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أنه يشتبه في أن المحامين على صلة بجولن، الذي تتهمه الحكومة بأنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي تمت العام الماضي، وهو ما ينفيه، وأوضحت أنه يعتقد أن بعض المعتقلين من مستخدمي تطبيق (بايلوك) المشفر لتبادل الرسائل الذي تقول الحكومة إن أتباع جولن يستخدمونه.

ومن بين الذين تم اعتقالهم مؤخراً المحامي الحقوقي تانير كيليش، الذي يترأس مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، وقد تم احتجازه بجانب 20 آخرين الأسبوع الماضي. وقالت الوكالة: «إن شرطة مكافحة الإرهاب تسعى للقبض على المحامين المشتبه فيهم في ثمانية أقاليم، منها إسطنبول».

من جهة أخرى، أصدرت محكمة تركية أمس، حكماً بالسجن 25 عاماً على النائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أنيس بربر أوغلو بتهمة التجسس. وأصبح بربر أوغلو أول نائب من الحزب يصدر حكم بسجنه منذ رفع الحصانات البرلمانية 2016. واتهم بإمداد صحيفة (جمهوريت) بمقطع فيديو يظهر جهاز الاستخبارات التركي وهو يرسل أسلحة إلى سوريا.