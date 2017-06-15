تمديد حالة الطوارئ في تونس 4 أشهر

تونس (وكالات)
أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ أكثر من عام ونصف العام، عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، أربعة أشهر إضافية.
وقالت الرئاسة في بيان: «بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من اليوم الخميس 15 يونيو2017».
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وأضاف المسؤول أن تمديد الطوارئ مرتبط أيضاً، ولكن بأقل درجة، بـ«الحرب على الفساد» التي اعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 24 مايو الماضي.
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