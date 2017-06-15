تمديد حالة الطوارئ في تونس 4 أشهر

تونس (وكالات)

أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ أكثر من عام ونصف العام، عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، أربعة أشهر إضافية.

وقالت الرئاسة في بيان: «بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التمديد في حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من اليوم الخميس 15 يونيو2017».

وقال مسؤول في الرئاسة التونسية طلب عدم نشر اسمه لوكالة فرانس برس: «إن تمديد الطوارئ مرتبط أساساً بالوضع على الحدود مع ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى و«الإرهاب»»، معتبراً أنه «من الأفضل توخي الحذر»، خصوصاً بعد الهجمات الأخيرة في بريطانيا.

وأضاف المسؤول أن تمديد الطوارئ مرتبط أيضاً، ولكن بأقل درجة، بـ«الحرب على الفساد» التي اعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 24 مايو الماضي.