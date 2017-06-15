السيسي يدعم العراق في مكافحة الإرهاب

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس دعم بلاده للعراق في جهوده لمكافحة الإرهاب، مشددا على أهمية القضاء على التطرف من جذوره. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس مع نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي.

وأضاف يوسف، أن السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على الوقوف بجانب العراق والعمل على تطوير العلاقات معه في مختلف المجالات فضلا عن مساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة العراق لأمنه واستقراره.

وأوضح أن علاوي أكد من جانبه محورية دور مصر باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار في العالم العربي، مشيرا إلى اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر.

وأضاف أن اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة العراقية حيث استعرض علاوي، الاستعدادات الجارية لأجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، مبينا أهمية دور المؤسسات الوطنية العراقية في نزع فتيل النزاعات الطائفية والمذهبية والقضاء على التطرف والتشدد.