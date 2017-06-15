استشهاد جندي سعودي.. والمدفعية تدك معاقل الحوثيين

الرياض (وكالات)

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية «استشهاد وكيل رقيب، إثر انفجار لغم في دوريته، التي كانت تقوم بمهمة حراسة بقطاع الدائر بمنطقة جازان». وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إنه «عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة يوم الأربعاء الموافق 19/‏‏ 9/‏‏ 1438ه، وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع الدائر بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي، مما نتج عنه إصابة وكيل رقيب محمد شامي علي حدادي، واستشهاده إثر وصوله إلى المستشفى، وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك». من جانبها، أنهت القوات السعودية المشتركة عملية عسكرية مع الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع قبالة الخوبة التابعة لمنطقة جازان.

وأفاد مراسل العربية بأن القوات السعودية تمكنت من إنهاء العملية العسكرية التي استمرت قرابة الـ5 ساعات، من خلال مدفعياتها، وكذلك الأسلحة غير المباشرة التي استهدفت معاقل للميليشيات قبالة الخوبة السعودية، بعد أن حاولت عناصر الميليشيات تنفيذ هجوم عسكري على مناطق مراقبة عسكرية سعودية.

وأكدت مصادر عسكرية أن القوات السعودية نجحت في صد الهجوم، ما أسفر عن مقتل عشرات الحوثيين مع تدمير آليات ومركبات عسكرية كانت تقل الحوثيين نحو الحدود السعودية.