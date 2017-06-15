«الهلال» يوزع ألفي سلة غذائية في عدن

عدن (وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ألفي سلة غذائية على أهالي قرى عمران ورأس عمران والفلاحين بمحافظة عدن، وذلك في إطار خطة الهيئة لسد الاحتياجات الإنسانية للأشقاء اليمنيين وتضميد جراحهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر تقديم المساعدات الإغاثية تأكيدا لالتزام الهيئة الإنساني تجاه الشعب اليمني وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة إلى درء المخاطر المحدقة بالأشقاء في اليمن.

وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لجهود دولة الإمارات وما تقدمه هيئة الهلال الأحمر من مساعدات لهم، مؤكدين أن هذه السلال الغذائية التي تم توزيعها جاءت في وقتها في ظل معاناة السكان وحاجتهم الماسة لمختلف المساعدات خاصة الغذائية منها وخلال شهر رمضان المبارك.

وأشاد الأهالي بوقوف دولة الإمارات إلى جانب اليمن حكومة وشعبا بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.